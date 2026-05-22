"AI가 인간 밀어낸다" 공포에…캘리포니아, 노동 보호 행정명령

▲ 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사

인공지능(AI) 기술의 발달로 인해 인간의 일자리가 줄어들고 있다는 공포가 퍼지는 가운데 미국 캘리포니아주(州)가 노동자를 보호하기 위한 행정명령을 발표했습니다.미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 21일(현지시간) 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사가 AI로 인한 대규모 일자리 대체에 대응하기 위해 노동정책 개편을 검토하는 행정명령에 서명했다고 보도했습니다.이 행정명령에 따르면 캘리포니아 주정부는 기존의 직원을 AI로 대체하지 않고 유지하는 기업에 보조금을 지급하는 방안을 연구하고, 소프트웨어 개발자와 마케팅·영업 담당자를 위한 직업 훈련 프로그램을 확대하게 됩니다.또 캘리포니아주 거주민에게 주식이나 채권, 국부펀드 지분 등 보편적 기본 자산을 배분하는 방안도 검토합니다.뉴섬 주지사는 "캘리포니아는 그저 미래가 우리에게 다가오는 것을 앉아서 지켜보지 않아 왔고, 그러지 않을 것"이라며 "지금은 우리가 어떻게 일하고, 사람들을 미래에 대비시킬지 등 전체 시스템을 다시 생각해볼 때"라고 말했습니다.이번 행정명령은 AI로 인해 기업의 감원 결정이 이어지는 가운데 발표됐습니다.메타가 AI로의 전환을 이야기하며 인력의 10%에 해당하는 8천 명을 감원했고, 인텔, 시스코, 아마존 등도 수천 명을 해고한 바 있습니다.향후 5년 안에 화이트칼라(사무직) 일자리의 절반이 없어질 수 있다는 전망까지 제기됐습니다.AI 실업 문제가 커지면서 이를 정부 차원에서 보상금을 지급해 해결해야 한다는 이야기도 나왔습니다.일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 AI를 통해 국가가 운용할 수 있는 자금이 커질 것이며 이를 일자리를 잃은 개개인에게 보상금을 지급하는 데 쓸 수 있다고 주장해왔습니다.그는 최근 엑스(X·옛 트위터)에서도 "연방정부가 수표를 발행해 보편적 고소득을 보장하는 것이 AI로 인한 실업에 대처하는 최선의 방법"이라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)