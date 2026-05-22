"AI가 인간 밀어낸다" 공포에…캘리포니아, 노동 보호 행정명령

▲ 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사
인공지능(AI) 기술의 발달로 인해 인간의 일자리가 줄어들고 있다는 공포가 퍼지는 가운데 미국 캘리포니아주(州)가 노동자를 보호하기 위한 행정명령을 발표했습니다.
미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 21일(현지시간) 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사가 AI로 인한 대규모 일자리 대체에 대응하기 위해 노동정책 개편을 검토하는 행정명령에 서명했다고 보도했습니다.
이 행정명령에 따르면 캘리포니아 주정부는 기존의 직원을 AI로 대체하지 않고 유지하는 기업에 보조금을 지급하는 방안을 연구하고, 소프트웨어 개발자와 마케팅·영업 담당자를 위한 직업 훈련 프로그램을 확대하게 됩니다.
또 캘리포니아주 거주민에게 주식이나 채권, 국부펀드 지분 등 보편적 기본 자산을 배분하는 방안도 검토합니다.
뉴섬 주지사는 "캘리포니아는 그저 미래가 우리에게 다가오는 것을 앉아서 지켜보지 않아 왔고, 그러지 않을 것"이라며 "지금은 우리가 어떻게 일하고, 사람들을 미래에 대비시킬지 등 전체 시스템을 다시 생각해볼 때"라고 말했습니다.
이번 행정명령은 AI로 인해 기업의 감원 결정이 이어지는 가운데 발표됐습니다.
메타가 AI로의 전환을 이야기하며 인력의 10%에 해당하는 8천 명을 감원했고, 인텔, 시스코, 아마존 등도 수천 명을 해고한 바 있습니다.
향후 5년 안에 화이트칼라(사무직) 일자리의 절반이 없어질 수 있다는 전망까지 제기됐습니다.
AI 실업 문제가 커지면서 이를 정부 차원에서 보상금을 지급해 해결해야 한다는 이야기도 나왔습니다.
일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 AI를 통해 국가가 운용할 수 있는 자금이 커질 것이며 이를 일자리를 잃은 개개인에게 보상금을 지급하는 데 쓸 수 있다고 주장해왔습니다.
그는 최근 엑스(X·옛 트위터)에서도 "연방정부가 수표를 발행해 보편적 고소득을 보장하는 것이 AI로 인한 실업에 대처하는 최선의 방법"이라고 말했습니다.
(사진=AP, 연합뉴스)
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