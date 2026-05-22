"바로 취업되니까…약대보단 반도체" 합격선도 최고

끝으로 요즘 수험생들 사이에서 반도체 계약학과 인기가 상당하다고요?



네, 인공지능 열풍으로 반도체 산업 전망이 밝아지면서 의대·약대 못지않게 반도체 계약학과 선호도도 크게 높아지고 있는 건데요.



최근 입시업체 진학사가 공개한 영상에서는 고등학생들에게 "지방대 약대와 연고대 반도체 계약학과 중 어디를 선택하겠느냐"는 질문을 던졌는데요.



상당수 학생들이 연세대·고려대 반도체 계약학과를 선택했습니다.



학생들은 "반도체 전망이 좋아 보인다" "취업이 바로 연결되는 게 장점" 이라는 이유를 들었는데요.



이른바 '삼전닉스 학과'는 삼성전자와 SK하이닉스 취업 연계가 가능한 계약학과를 뜻합니다.



실제로 연세대 시스템반도체공학과와 고려대 반도체공학과의 입시 합격선도 역대 최고 수준까지 올랐는데요.



일부 전형은 의대 합격선에 준할 정도라는 분석도 나왔습니다.



전문가들은 과거 최상위권 학생들이 의대와 서울대 공대에 몰렸다면, 최근에는 안정적인 취업과 높은 연봉 기대감 때문에 반도체 계약학과로도 관심이 이동하고 있다고 분석했습니다.



(화면출처 : 유튜브 '진학티비')