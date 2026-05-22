테슬라, 중국에서도 자율주행 서비스 도입…인력 긴급채용

▲ 테슬라
일론 머스크가 이끄는 전기차 기업 테슬라가 중국에서도 자율주행 서비스에 나섭니다.
미 경제매체 CNBC는 21일(현지시간) 테슬라가 엑스(X·옛 트위터) 공식계정을 통해 감독형 완전자율주행(FSD·Full Self-Driving) 서비스 국가 가운데 중국이 추가된 사실을 밝혔다고 보도했습니다.
이로써 FSD를 쓸 수 있는 국가는 미국과 캐나다, 멕시코, 푸에르토리코, 호주, 뉴질랜드, 한국, 네덜란드, 리투아니아에 이어 10곳으로 늘어나게 됐습니다.
FSD는 인공지능(AI)이 주행과 제동, 차선변경 등을 도맡는 기술로, 테슬라의 핵심 경쟁력으로 꼽힙니다.
테슬라는 베이징(北京)과 상하이(上海), 우한(武漢), 광저우(廣州) 등 중국 9개 대도시에서 오토파일럿(Autopilot) 테스트 엔지니어와 작업자 등 기술 도입을 위한 인력 긴급 채용에 나섰습니다.
테슬라는 그간 세계 최대 전기차 시장으로 꼽히는 중국에서 FSD를 도입하려고 했지만, 당국의 허가를 받지 못했습니다.
머스크 최고경영자(CEO)가 직접 2024년 7월에 그해 연말까지 중국 규제당국의 허가를 받을 수 있다고 장담했지만, 이는 성사되지 않았습니다.
이런 가운데 머스크 CEO가 최근 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 국빈 방문에 동행했고, 약 일주일 만에 중국에서의 FSD 승인 소식을 알리게 됐습니다.
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