테슬라, 중국에서도 자율주행 서비스 도입…인력 긴급채용

▲ 테슬라

일론 머스크가 이끄는 전기차 기업 테슬라가 중국에서도 자율주행 서비스에 나섭니다.미 경제매체 CNBC는 21일(현지시간) 테슬라가 엑스(X·옛 트위터) 공식계정을 통해 감독형 완전자율주행(FSD·Full Self-Driving) 서비스 국가 가운데 중국이 추가된 사실을 밝혔다고 보도했습니다.이로써 FSD를 쓸 수 있는 국가는 미국과 캐나다, 멕시코, 푸에르토리코, 호주, 뉴질랜드, 한국, 네덜란드, 리투아니아에 이어 10곳으로 늘어나게 됐습니다.FSD는 인공지능(AI)이 주행과 제동, 차선변경 등을 도맡는 기술로, 테슬라의 핵심 경쟁력으로 꼽힙니다.테슬라는 베이징(北京)과 상하이(上海), 우한(武漢), 광저우(廣州) 등 중국 9개 대도시에서 오토파일럿(Autopilot) 테스트 엔지니어와 작업자 등 기술 도입을 위한 인력 긴급 채용에 나섰습니다.테슬라는 그간 세계 최대 전기차 시장으로 꼽히는 중국에서 FSD를 도입하려고 했지만, 당국의 허가를 받지 못했습니다.머스크 최고경영자(CEO)가 직접 2024년 7월에 그해 연말까지 중국 규제당국의 허가를 받을 수 있다고 장담했지만, 이는 성사되지 않았습니다.이런 가운데 머스크 CEO가 최근 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 국빈 방문에 동행했고, 약 일주일 만에 중국에서의 FSD 승인 소식을 알리게 됐습니다.