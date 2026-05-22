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"내란 심판" vs "정권 심판"…공식 선거운동 돌입

조민기 기자
작성 2026.05.22 00:38 조회수
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<앵커>

6·3 지방선거의 공식 선거운동이 시작됐습니다. 민주당은 내란을 심판해달라며 국민의힘은 정권을 심판해달라며 각각 지지를 호소했습니다.

유세 첫날, 주요 정당의 움직임을 조민기 기자가 전해드립니다.

<기자>

오늘(21일) 새벽 0시.

민주당 정청래 대표의 공식 선거운동 출발지는 서울 광진구 우편집중국이었습니다.

택배 분류에 힘을 보태며 이번 선거의 의미는 '내란 심판'이라고 힘줘 말했습니다.

[정청래/민주당 대표 : 지난 12.3 비상계엄 내란을 척결하고 희망찬 대한민국을 6월 3일 날 꼭 배달해 드리고 싶습니다.]

경기 성남시로 이동해선 추미애 경기지사 후보의 유세를 도왔습니다.

[정청래/민주당 대표 : 대한민국의 자랑스러운 경기도지사가 될 더불어민주당 기호 1번 후보는 누구입니까!]

역시 오늘 새벽 0시.

국민의힘 장동혁 대표는 양향자 경기지사 후보가 삼성전자 노사 타협을 촉구하며 단식을 이어온 경기 평택시에서 선거운동을 시작했습니다.

[장동혁/국민의힘 대표 : 양향자 후보께서 왜 이렇게 목숨 건 싸움을 할 수밖에 없는지에 대해서 국민들께 알리기 위해서….]

이어 대전 유세 현장을 찾아가 이번 선거를 통해 정권을 심판해 달라고 호소했습니다.

[장동혁/국민의힘 대표 : 대통령이 되더니 자기 죄를 없애겠단 이런 것이 인간의 탈을 쓰고 할 수 있는 행동입니까, 여러분!]

충남이 고향인 정청래, 장동혁 대표는 오늘 오후 충남 공주시에서 마주치기도 했습니다.

[정청래/민주당 대표 : 수고하세요.]

[장동혁/국민의힘 대표 : 예예.]

[정청래/민주당 대표 : 빨리 지나갈게.]

[장동혁/국민의힘 대표 : 예예.]

조국혁신당은 전북 군산시에서 선거대책위원회 회의를 열어 '일당독점 정치의 해체'를 외쳤고, 진보당은 경기 평택시와 울산에 당력을 집중했습니다.

개혁신당은 경기 화성시에서 출정식을 갖고 조응천 경기지사 후보를 지원했습니다.

(영상취재 : 오영춘·이승환, 영상편집 : 오영택, 화면제공 : 조국혁신당)
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