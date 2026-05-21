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독일서 유대인 테러 모의 적발…"배후에 이란 혁명수비대"

백운 기자
작성 2026.05.21 23:50 조회수
독일서 유대인 테러 모의 적발…"배후에 이란 혁명수비대"
▲ 독일 무장 경찰 (자료사진)

이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 지시로 독일에서 유대인 테러를 모의한 용의자들이 재판에 넘겨졌습니다.

독일 연방검찰은 타국 정보기관을 위한 간첩, 살인미수 등 혐의로 덴마크 국적 알리 S(54)와 아프가니스탄 국적 타와브 M(43)을 기소했다고 21일(현지시간) 밝혔습니다.

알리 S는 지난해 초 독일-이스라엘 협회장과 독일 유대인 중앙평의회장 등 독일 내 유대인 단체 인사들과 유대인이 많이 모이는 식료품점을 감시하라는 혁명수비대 지시에 따라 암살·방화를 계획한 혐의를 받습니다.

그는 베를린 시내 유대인 단체 건물과 슈퍼마켓을 촬영하는 등 테러 목표물을 정탐한 것으로 조사됐습니다.

당국은 공범으로 포섭된 타와브 M이 또 다른 용의자에게 무기를 제공하며 테러 계획에 가담한 것으로 보고 있습니다.

수사당국은 알리 S가 혁명수비대 정보기구 소속으로 첩보를 수집하면서 테러 모집책 역할도 한 것으로 파악했습니다.

주간지 슈피겔은 독일 방첩당국이 이스라엘 모사드로부터 첩보를 넘겨받아 덴마크와 독일을 오가는 그를 감시해 왔다고 전했습니다.

유대인 단체들은 '이스라엘의 안보가 곧 독일의 안보'라는 정부 방침에 따라 독일에서 상당한 영향력을 행사합니다.

볼커 베크 독일-이스라엘 협회장은 1994년부터 23년간 연방의회 의원을 지낸 유력 정치인입니다.

(사진=게티이미지코리아)
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