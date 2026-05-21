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김건희 만루포·알칸타라 역투…키움, SSG 상대로 6년 만에 스윕

유병민 기자
작성 2026.05.21 23:15 조회수
김건희 만루포·알칸타라 역투…키움, SSG 상대로 6년 만에 스윕
▲ 키움 승리의 주인공 김건희

프로야구 키움 히어로즈가 안방마님 김건희의 데뷔 첫 만루포와 라울 알칸타라의 역투를 앞세워 꼴찌 탈출에 시동을 넣었습니다.

키움은 오늘 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 SSG 랜더스와 홈경기에서 6대 0으로 완승했습니다.

19일과 20일 SSG전에서 이틀 연속 김웅빈의 끝내기로 승리했던 키움은 이날 투타의 완벽한 조화 속에 3연전을 모두 챙겼습니다.

키움이 SSG를 상대로 3연전 싹쓸이(스윕)에 성공한 건 상대가 'SK 와이번스' 간판을 쓰던 시절인 2020년 6월 19∼21일 고척 3연전 이후 2천160일 만입니다.

또한 키움은 4연승과 함께 19승 1무 26패를 올려 승패 차를 '-7'로 줄였습니다.

1회와 2회 주자 2명을 내보내고도 득점에 실패했던 키움은 3회 김건희의 시원한 한 방으로 단숨에 승기를 잡았습니다.

3회 원아웃 만루에서 타석에 선 김건희는 상대 선발 히라모토 긴지로의 슬라이더를 공략, 가운데 담장을 넘어가는 비거리 130ｍ짜리 만루 홈런으로 연결했습니다.

전날 8회 동점 2점 홈런으로 역전 발판을 놨던 그는 연이틀 펜스를 넘겨 시즌 4호를 찍었습니다.

한동안 잠잠했던 키움 타선은 7회 귀중한 추가점을 냈습니다.

박주홍의 내야 안타와 서건창의 기습 번트 내야 안타로 노아웃 1, 3루를 만든 키움은 안치홍의 1타점 적시타와 원아웃 후 나온 이형종의 적시타로 6대 0을 만들었습니다.

타선에서 승리한 필요한 점수를 냈다면, 마운드에서는 에이스 알칸타라의 투구가 돋보였습니다.

알칸타라는 8이닝 96구 2피안타 1볼넷 8탈삼진 무실점으로 마운드를 지배하고 시즌 4승(3패)째를 따냈습니다.

SSG는 투타 침체 속에 4연패에 빠져 22승 1무 22패로 승률 5할이 됐습니다.

선발 긴지로는 5이닝 5피안타(1홈런) 2볼넷 6탈삼진 4실점으로 KBO리그 3번째 등판에서 처음으로 5이닝을 채웠으나 시즌 2패째를 떠안았습니다.

(사진=연합뉴스)
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