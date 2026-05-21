프로야구 삼성, kt 꺾고 단독 선두로…최형우 3안타 3타점

▲ 삼성 최형우의 슬라이딩

프로야구 삼성 라이온즈가 공동 1위를 달리던 kt wiz를 꺾고 단독 선두로 뛰어올랐습니다.삼성은 오늘(21일) 제2 홈구장인 경북 포항 야구장에서 열린 kt와 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 경기에서 장단 14개의 안타를 쏟아내며 8대 5로 승리했습니다.2연승 한 삼성은 2연패 한 kt를 한 경기 차로 따돌리고 순위표 최상단에 홀로 섰습니다.출발은 불안했습니다.에이스 아리엘 후라도는 1회 kt 김현수에게 우월 솔로 홈런을 허용했습니다.2회엔 유격수 이재현의 송구 실책으로 몰린 투아웃 1, 2루에서 권동진에게 우익수 오른쪽에 떨어지는 싹쓸이 적시 2루타를 얻어맞아 추가 2실점 했습니다.3대 0으로 밀리던 삼성은 3회에 추격을 시작했습니다.김지찬, 김성윤의 연속 안타로 만든 투아웃 1, 2루에서 최형우와 르윈 디아즈가 연속 적시타를 때려 2대 3으로 따라 붙었고 4회엔 김지찬의 적시타로 경기를 3대 3 원점으로 돌렸습니다.삼성은 6회초 한 점을 내줘 다시 3대 4로 밀렸으나 6회말 류지혁이 적시타를 날려 다시 동점을 만들었습니다.승부는 7회에 갈렸습니다.선두 타자 김성윤이 kt 세 번째 투수 전용주를 상대로 좌익선상 2루타를 날렸고, 후속 타자 구자욱과 최형우, 디아즈가 소나기 안타를 터뜨리며 6대 4가 됐습니다.이후 류지혁의 희생타로 3루 주자 최형우가 홈을 밟아 7대 4로 달아났습니다.삼성은 8회초 한 점을 내줬으나 8회말 공격에서 최형우의 쐐기 적시타로 승부를 갈랐습니다.KBO리그 최고령 타자 최형우는 5타수 3안타 3타점 1득점으로 맹활약했습니다.삼성 마무리 김재윤은 9회에 등판해 1이닝을 무실점으로 막아내며 역대 5번째로 7시즌 연속 10세이브를 기록했습니다.(사진=삼성 라이온즈 제공, 연합뉴스)