뜨거운 2026 프로야구, 역대 최소 222경기 만에 400만 관중 돌파

▲ 올해 프로야구 누적 입장 관중이 역대 최소 경기로 400만 명을 돌파한 21일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 프로야구 KBO리그 NC 다이노스와 두산 베어스의 경기에서 관중들이 응원전을 펼치고 있다.

2026 프로야구가 역대 최소 경기 400만 관중을 달성했습니다.한국야구위원회(KBO)는 오늘(21일) 전국 5개 구장에 6만 8천838명의 관중이 입장해 시즌 누적 관중 403만 5천771명을 기록했다고 밝혔습니다.KBO리그는 222경기 만에 400만 관중을 돌파하며 지난 시즌 기록한 역대 최소 경기(230경기) 400만 관중 기록을 넘어섰습니다.이날 NC 다이노스와 두산 베어스의 경기가 열린 서울 잠실구장엔 1만 6천593명, LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 광주 경기에는 1만 5천82명이 입장했습니다.롯데 자이언츠와 한화 이글스가 맞붙은 대전 한화생명 볼파크엔 1만 7천 명의 만원 관중이 들어찼습니다.SSG 랜더스-키움 히어로즈의 서울 고척스카이돔 경기엔 8천43명이, kt wiz와 삼성 라이온즈가 만난 경북 포항야구장엔 1만 2천120명의 만원 관중이 찾았습니다.올 시즌 프로야구는 역대 최소 경기 100만, 200만, 300만, 400만 관중 기록을 모두 갈아치웠습니다.한 경기 평균 관중도 1만 8천179명으로 지난해 같은 경기 수 대비 약 8% 증가했습니다.구단별로는 삼성이 54만 6천949명의 홈 관중을 불러 모아 이 부문 1위를 기록 중입니다.LG는 54만 4천560명으로 2위, 두산은 49만 3천175명으로 3위, SSG는 40만 9천136명으로 4윕니다.KT는 지난해 같은 기간 대비 30% 증가한 33만 4천634명의 관중을 기록해 가장 높은 관중 증가율을 기록했습니다.키움도 지난해 대비 13% 오른 30만 6천544명으로 가파른 관중 증가세를 보이고 있습니다.평균 관중은 LG가 2만 3천677명으로 선두를 달리고 있습니다.삼성(2만 2천790명)과 두산(2만 2천417명), 롯데(2만 660명)가 뒤를 잇고 있습니다.올 시즌 222경기 중 약 59%에 달하는 130경기는 매진을 기록했습니다.LG와 한화는 나란히 20회씩 만원 관중을 모았습니다.특히 한화는 99.8%의 가장 높은 좌석 점유율을 기록 중입니다.LG는 99.7%, 삼성은 99.0%, 두산은 94.4%다.(사진=연합뉴스)