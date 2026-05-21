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"체험학습 불허에 격분"…학교 찾아가 '만취 소동' 40대 체포

안희재 기자
작성 2026.05.21 17:08 조회수
"체험학습 불허에 격분"…학교 찾아가 '만취 소동' 40대 체포
▲ 경기 양평경찰서

자녀의 체험학습 신청이 받아들여지지 않자 술에 취해 학교를 찾아가 소란을 피우고 경찰관을 폭행한 혐의로 40대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.

경기 양평경찰서는 공무집행방해와 아동복지법 위반, 도로교통법상 음주운전 등 혐의로 40대 A 씨를 현행범 체포해 조사하고 있다고 오늘(21일) 밝혔습니다.

A 씨는 어제 오후 2시쯤 자녀가 재학 중인 양평군 한 중학교에 만취 상태로 차량을 몰고 찾아가 복도에서 대걸레 자루를 휘두르고 욕설하는 등 교사와 학생들을 위협한 혐의를 받습니다.

A 씨는 신고를 받고 출동한 경찰관이 제지하자 밀치며 폭행하다가 현행범으로 붙잡혔습니다.

경찰 조사 결과 당시 A 씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수치로 드러났습니다.

A 씨는 조사에서 최근 학교 측에 자녀의 가정체험학습을 신청했지만 최소 사흘 전 미리 제출해야 한다는 규정 탓에 불허되자 격분해 범행했다는 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다.

경찰은 A 씨에 대해 구속영장을 신청할 방침입니다.

(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)
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