이 대통령, 직속 자문위·위원회 간담회…"허심탄회하게 의견 달라"

▲ 이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 대통령 자문회의·위원회 간담회에서 발언하고 있다

이재명 대통령이 대통령 직속 자문회의와 각종 위원회 등 자문기구의 수장들을 만나 "위원회가 가진 본질적 기능, 의견을 모으고 정책 대안을 만들고 국정 상황을 체크하는 활동을 원활하고 활발하게 해 달라"고 당부했습니다.이 대통령은 청와대에서 가진 '대통령 자문회의·위원회 간담회'에서 "지난 1년간 흐트러지거나 비정상화된 국내 시스템을 정상화하는 데 주력했다면 이제 새로운 비전으로 국민의 삶을 실질적으로 개선하는 성과를 낼 때"라며 이같이 말했습니다.그러면서 "공식 행정 시스템을 통해 (조언을) 할 수도 있고, 대화방을 다 만들어 개별 연락이 가능하니 그 통로를 통해 의견을 주시면 좋겠다"며 "의견을 허심탄회하게 내 달라"고 강조했습니다.또 "예전에는 국정을 하는 사람이 세상이 어떻게 돌아가는지 보려고 동네를 돌아다녔다고 하는데, 요즘은 그럴 필요가 없다"며 "각종 커뮤니티, SNS 등만 쭉 들어가 봐도 어떻게 돌아가는지, 흉보고 욕하는 것도 다 알 수 있다. 매우 도움이 많이 된다"고 언급했습니다.이어 "그래서 앞으로도 이렇게 전체 회의를 가끔 해 볼 생각"이라며 "개별적인 위원회와 시간을 여러 차례 갖는 것은 쉽지 않을 것 같으니 이해를 부탁한다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 그러면서 "비판하고 조언하는 것은 정말 자유롭게 하되, 국가기구의 일부로서 '조직의 원리'가 작동한다는 점은 숙지해줄 것이라 믿는다"고 언급했습니다.아울러 이 대통령은 "(자문기구의) 위원 처우가 형편없다고 생각한다"며 "전문적 역량을 가지고 귀한 시간을 아껴 쓰시는 분들인데 실질적인 보상이 턱없다"고 지적했습니다.그러면서 "가난한 조직도 아니고, 유능한 인재들에게 사적인 희생을 요구할 정도도 아니기 때문에 보상이 될 수 있도록 준비하고 있다"며 "(강훈식) 비서실장이 잘 챙겨달라"고 주문했습니다.청와대는 이어진 비공개 토론에서 각 위원회 위원장들이 업무 현황을 보고하고 피드백 활성화, 행정 인력 및 예산 지원 확대 등을 요청했다고 보도자료를 통해 밝혔습니다.이 대통령은 백종우 국민생명안전위원장에게 "우리 정부의 핵심 과제 중 하나가 전 세계 최고 수준인 자살률을 줄이는 것"이라며 "특히 우울증에 대한 실질적 대책을 잘 준비해달라"고 주문했습니다.미래국방전략위원회를 향해서는 "광주 5·18과 12·3 내란에서 군의 대처가 달랐던 것은 병사들의 민주적 소양과 시민의식이 작동했기 때문"이라며 "군대 내 민주화의 문화가 중요하다"고 당부했습니다.이전 정부에서 자동 감액된 예산을 복원해달라는 김성식 국민경제자문회의 부의장의 요청에도 "귀한 분들을 모셔놓고 예산 때문에 일을 못하거나 불편하게 할 수는 없다"며 챙겨보겠다고 답했습니다.김원중 아시아문화중심도시조성위원장에게 콘텐츠 확보를 강조하고, 김진애 국가건축정책위원장에게 대통령 세종 집무실 설계 공모에 전통 건축양식 활용이 부족하더라는 아쉬움을 드러내기도 했습니다.어제(20일) 청와대 행정관이 고압적인 이메일을 보내 '갑질'을 했다고 문제제기한 이석연 국민통합위원장은 "국민 통합과 진정한 화합을 위해서는 가진 쪽, 힘이 있는 쪽에서 먼저 손을 내밀고 같이 갈 수 있는 길을 터주는 데서 시작한다"면서 "통합이 모두의 잔치, 국민 축제의 장이 될 수 있도록 내가 바람잡이 역할을 하겠다"고 말했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)