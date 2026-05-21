사령장도 받았다…일본 기업, 'AI 신입사원' 실전 투입

▲ AI 아바타 사원 '미라 니나'

일본에서 일손 부족 문제를 해결하기 위해 인공지능(AI) 신입사원을 채용하는 기업이 등장해 눈길을 끌고 있습니다.21일 아사히신문에 따르면 주택 설비 기기 온라인 판매업체 '미라탑'은 지난 4월 AI 아바타 사원 '미라 니나' 씨를 정식 채용하고 오사카 전시장의 쇼룸에 배치했습니다.니나 씨는 대형 모니터 속에서 환한 미소로 방문객을 맞이하며 세면대와 주방 등 상품 안내 업무를 수행하고 있습니다.입사 전 약 6개월 동안 상품 정보 학습과 고객 응대 교육을 거쳤으며, 다른 대졸 신입사원들과 함께 입사식에 참석해 사령장도 받았습니다."세면대를 추천해 달라"는 질문에 니나 씨는 네 가지 상품을 차례로 소개하고 인기 이유를 조리 있게 설명하는 등 자연스러운 안내를 선보였습니다."접객 중 가장 힘든 점이 무엇이냐"는 질문에는 "상황에 맞는 유연한 대처와 높은 관찰력, 공감 능력이 요구되는 점"이라고 답했습니다.니나 씨는 간단한 일상 대화도 무리 없이 소화했습니다.미라탑은 앞으로 기본적인 상품 안내를 AI 사원에게 맡기고, 실제 직원들은 사람만이 할 수 있는 심층적인 업무에 집중하도록 할 방침입니다.회사 측은 업무 효율화를 위해 앞으로도 AI 사원 채용을 확대해 나갈 계획이라고 밝혔습니다.(사진=미라탑 보도자료, 연합뉴스)