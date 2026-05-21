홍명보호, 고지대 적응 훈련 '착수'…"확실히 좀 다르네요"

▲ 미국 솔트레이크시티 사전 캠프에서 훈련하는 태극전사들

축구 대표팀 선수들이 북중미 월드컵 조별리그를 준비할 사전 캠프인 미국 유타주 솔트레이크시티에서 고지대 적응을 위한 본격적인 훈련에 돌입했습니다.홍명보 감독이 지휘하는 태극전사들은 미국 유타주 솔트레이크시티의 유타대학교 운동장에서 러닝과 족구 등을 펼치며 컨디션 끌어올리기에 집중했습니다.홍 감독은 전날(20일) 첫 훈련에 이어 이틀째 훈련에서도 선수들이 고지대에 무리 없이 적응하도록 비교적 낮은 강도로 훈련을 이어갔습니다.솔트레이크시티는 해발 1천410ｍ로 북중미 월드컵 조별리그 1, 2차전 경기장이 위치한 해발 1천500ｍ 고지대의 과달라하라와 비슷한 환경입니다.홍 감독은 이번 사전 캠프 첫 2∼3일 동안은 고지대에 적응하는 선수들의 몸 상태를 점검하며 훈련 강도를 서서히 끌어올린다는 계획입니다.1천410ｍ 고지대에서 훈련에 나선 태극전사들은 대체로 힘들다는 데 입을 모았습니다.대한축구협회 인사이드캠을 공개한 훈련 영상에서 백승호(버밍엄)는 "바르셀로나 유스팀 시절 때 멕시코에서 경기를 뛴 적이 있었다. 엄청 숨차고 힘들었던 기억이 있다"고 돌아봤습니다.김문환(대전)도 "귀가 좀 멍한 느낌"이라며 "그래도 두 번째 월드컵인 만큼 4년 전하고 같은 마음으로 준비하겠다"고 다짐했습니다.이번 홍명호에서 '깜짝 발탁'의 주인공인 이기혁(강원)은 "힘들다. 확실히 좀 다른 것 같다"라고 털어놓았습니다.옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)는 "저의 첫 월드컵을 대한민국과 함께 치르게 돼 정말 영광"이라며 "팬들의 뜨거운 응원을 기대한다. 많은 팬의 응원 메시지에 감사한다"고 소감을 전했습니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)