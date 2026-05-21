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[성민종합정치] '2강 1중' 부산 북갑엔 장동혁 운명 걸려…국힘, 단일화 없다지만

조성현 기자
작성 2026.05.21 16:31 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● D-13 격전지 판세는

성한용 / 한겨레 선임기자
"마지막 변수는 투표율…투표율 높으면 민주당이 유리한 경향"
"정치 양극화 심한 지형에선 무당층 확보가 중요"
"전북 접전, 정청래 리더십에 중대한 위기"
"호남 민심, 막판에 한쪽으로 쏠리는 경향 있어"
"부산 북갑, 보수 단일화 안 되면 하정우 당선될 것"
"대구시장 선거, 개표해 봐야 알 수 있는 박빙"

허민 / 문화일보 전임기자
"샤이 보수층 적어도 5%는 될 것"
"한동훈 지지도, 전국적 지명도와 팬덤 효과"
"국민의힘 지도부, 북갑 단일화해도 승산 적다고 판단"
"경북 제외 영남 4곳·서울·충남, 총 6곳은 초박빙일 것"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
 
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