"유튜브 수익 때문에" 김새론 음성 AI 조작한 김세의…검찰, 구속영장 청구 [자막뉴스]

배우 고(故) 김새론이 숨진 이유가 배우 김수현의 채무 압박 때문이라는 등의 허위 사실을 유포한 혐의를 받는 가로세로연구소(가세연) 김세의 대표에 대해 구속영장이 청구됐습니다.



서울 강남경찰서는 지난 14일 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반과 명예훼손 등 혐의를 적용해 김 대표에게 구속영장을 신청했고, 서울중앙지검은 어제(20일) 김 대표에 대해 구속영장을 청구했습니다.



김 대표는 김수현이 미성년자였던 김새론과 교제했고, 김새론이 사망한 직접적인 원인이 김수현 측의 채무 변제 압박이라는 허위사실을 유튜브 방송 등으로 유포한 혐의를 받습니다.



또 AI를 활용해 김새론의 음성을 조작하는 방식으로 허위사실을 꾸며내 김수현의 명예를 훼손한 혐의도 함께 적용됐습니다.



김 대표는 지난해 5월 김새론 유족 측과 함께 기자회견을 열고 '김수현이 김새론의 미성년자 시절부터 교제했다' 등의 주장이 담긴 녹취록을 공개한 바 있습니다.



이에 김수현 측은 "AI로 조작된 녹취록"이라며 김 대표를 명예훼손 등 혐의로 고소했고, 경찰은 수사를 벌인 끝에 이 녹취가 조작된 게 맞다고 결론 내렸습니다.



경찰은 김세의 대표가 유튜브 수익 등 경제적 동기를 가지고 김수현에 대해 허위 사실을 유포했고, 고인의 음성 파일 역시 AI로 조작했다고 봤습니다.



김 대표에 대한 구속 전 피의자 심문은 오는 26일 서울중앙지법에서 열립니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 나홍희, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)