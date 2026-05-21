MLB 슈퍼스타 오타니, 통산 7번째 '무실점 투구+홈런쇼'

▲ 무실점 역투로 4승째 챙긴 오타니

미국프로야구 메이저리그(MLB) 슈퍼스타 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)가 한 경기에서 투타를 겸업하는 선수가 선사할 수 있는 최고의 쇼를 펼쳤습니다.마운드에서는 실점 없이 역투해 승리를 안고, 타석에서는 홈런을 터뜨려 '스스로 돕는 자'가 되는 일입니다.오타니는 오늘(21일) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코파크에서 열린 샌디에이고 파드리스와의 방문 경기에 선발 등판해 5이닝 동안 88개의 공으로 상대 타선을 3안타로 묶고 무실점으로 역투해 승리를 수확했습니다.그는 1번 타자 투수로 타석에 들어서 1회 샌디에이고 선발 란디 바스케스의 높은 직구를 그대로 퍼 올려 가운데 담을 살짝 넘기는 선두 타자 초구 홈런을 날렸습니다.다저스가 4대 0으로 이겼으니 오타니의 홈런은 결승타였습니다.MLB닷컴에서 통계 기록을 전문적으로 소개하는 새러 랭스 기자에 따르면, 오타니는 지난해 내셔널리그 챔피언십시리즈 4차전에 이어 공식 경기에서 통산 두 번째로 투수로서 선두 타자 홈런을 쳤습니다.아울러 정규리그와 포스트시즌 경기를 통틀어 7번째로 한 경기에서 선발로서 무실점으로 던지고 홈런도 치는 진기록을 남겼습니다.빅리그 통산 250승과 3천 탈삼진을 넘긴 전설의 투수로 홈런도 제법 친 밥 깁슨은 자신이 등판한 날 무실점 역투와 홈런 생산을 6번 달성해 1900년 이래 이 부문 최다 기록을 보유 중이었습니다.오타니는 이 기록마저 깼습니다.이날은 오타니 투타 병행을 재개한 날이라 원맨쇼가 더욱 뜻깊었습니다.오타니는 4월 23일 샌프란시스코 자이언츠와의 경기 이후 세 경기에서는 타석에 서지 않고 투구에만 집중했습니다.그동안 방망이가 워낙 안 맞아 투타를 병행하기 어려웠기에 내려진 임시 조처였습니다.그러다가 이날 눈부신 호투와 장쾌한 홈런을 동시에 선보이면서 '이도류'의 부활을 알렸습니다.오타니는 마운드에서 내려간 뒤에는 지명 타자로 포지션을 바꿔 경기 끝까지 뛰었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)