내일부터 2학기 국가장학금 신청…"재학생은 반드시"

▲ 2026년 2학기 1차 국가장학금 신청
교육부와 한국장학재단은 내일(22일) 오전 9시부터 다음 달 22일 오후 6시까지 2026학년도 2학기 1차 국가장학금 통합신청을 받습니다.
국가장학금은 월 소득 인정액이 일정 수준 이하인 대학생 중 성적 기준 등을 충족한 학생에게 국가가 지원하는 소득 연계형 장학금입니다.
이번 2학기 1차 통합신청 기간에는 국가근로장학금·주거안정장학금 등을 함께 신청할 수 있습니다.
신청 대상은 재학생, 복학생, 신입생, 편입생, 재입학생 등 모든 대학생입니다.
특히 재학생은 1차 신청이 원칙이기 때문에 신청 기간과 방법을 확인해 이번에 반드시 신청해야 합니다.
한국장학재단 누리집( kosaf.go.kr)과 재단의 모바일 앱을 통해 24시간 신청이 가능합니다.
단, 마감일에는 오후 6시까지만 신청할 수 있습니다.
자세한 상담이 필요하면 전화(☎1599-2000)나 각 지역의 재단 센터(청년창업센터·지역센터) 방문을 통한 일대일 맞춤형 상담을 받으면 됩니다.
(사진=교육부 제공, 연합뉴스)
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