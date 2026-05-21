"티모시 샬라메 최고의 연기"…'마티 슈프림', 7월 1일에 본다

할리우드 스타 티모시 샬라메의 신작 '마티 슈프림'이 7월 1일 국내에 개봉한다.



'마티 슈프림'은 아무도 존중해 주지 않는 꿈에 사로잡힌 마티 마우저가 최고가 되기 위해 지옥까지 가는 여정을 그린 대담하고 역동적인 영화. 해외 개봉 당시 유수 영화제와 시상식에서 287개 부문의 후보로 오르고 44개 부문에서 수상하며 탁월한 작품성을 입증한 기대작이다.



특히 이 영화에서 타이틀롤을 맡은 티모시 샬라메는 골든글로브 남우주연상, 크리틱스 초이스 남우주연상을 석권하며 데뷔 이래 최고의 스포트라이트를 받았다.



개봉 확정과 함께 공개된 포스터는 마티(티모시 샬라메)가 달리고 있는 역동적인 모습을 포착해 눈길을 끈다. 굳은 표정을 한 채 묵직한 가방을 들고 빠르게 달려가는 마티의 모습은 그가 엮인 사건에 대한 궁금증을 증폭시킨다.



이러한 가운데 포스터 속 "티모시 샬라메의 이번 세기 가장 경이로운 연기"(인디와이어) 라는 카피는 해외 개봉 당시 언론의 극찬을 받았던 티모시 샬라메의 완벽한 변신을 짐작하게 한다. 뿐만 아니라 "A24 역대 최고 흥행작"이라는 카피는 '에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스', '미드소마', '미나리' 등 독창적이고 트렌디한 작품으로 신뢰를 쌓은 할리우드 스튜디오 A24의 신작인 '마티 슈프림'이 출범 이후 가장 높은 수익을 거둔 영화라는 사실을 강조했다.



'마티 슈프림'은 7월 1일 국내 개봉 예정이다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)