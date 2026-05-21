투어스, 청춘의 가장 찬란한 순간…'디아이콘' 화보 공개

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그룹 투어스(TWS)가 청춘의 가장 찬란한 순간을 화보에 담았다.투어스는 스타 스타일 매거진 '디아이콘(DICON)' 34호의 주인공으로 나서 소년과 청춘 사이를 오가는 다채로운 매력을 선보였다. 순수한 동심부터 한층 깊어진 눈빛까지, 10대에서 20대로 향하는 성장의 시간을 화보 전반에 녹여냈다.투어스는 "자신이 청춘인 줄 모르는 사람들에게 청춘을 다시 일깨워주고 싶다"고 이번 화보의 메시지를 설명했다. 이어 "저희의 가장 자연스러운 모습이 담겼다. 42(팬덤명)들이 평소에 보지 못했던 저희의 모습을 볼 수 있을 것"이라고 기대를 당부했다.이번 '디아이콘'은 두 가지 콘셉트로 구성됐다. A타입 '디어 마이 보이후드(Dear My Boyhood)'에서는 투어스의 순수한 소년미를 담아냈다. 멤버들은 강아지와 시간을 보내고, 보드를 타고, 게임기를 즐기며 어린 시절의 감성을 자연스럽게 표현했다.햇살 아래 환하게 웃고 장난을 치는 모습에서는 투어스 특유의 밝고 청량한 에너지가 드러났다. 멤버들은 카메라를 의식하지 않은 듯 자유로운 분위기 속에서 또래 청춘의 순간을 완성했다.반면 B타입 '타이니 원더 스토리즈(Tiny Wonder Stories)'는 보다 몽환적인 분위기로 꾸며졌다. 네온사인이 빛나는 밤, 비밀 아지트 같은 공간에 모인 멤버들은 게임과 수다를 즐기며 한층 성숙해진 분위기를 표현했다. 나른한 밤공기 속 깊어진 눈빛과 도발적인 미소가 이전과는 또 다른 매력을 완성했다.유닛 인터뷰도 눈길을 끈다. 형 라인인 신유·도훈·영재와 막내 라인 한진·지훈·경민은 지금까지 공개하지 않았던 솔직한 이야기들을 풀어냈다. 멤버들은 자신들이 추구하는 '보이후드 팝(Boyhood Pop)'에 대해서도 진지한 생각을 전했다.특히 투어스는 "팬들에게 받은 사랑을 더 크게 돌려주고 싶다"는 진심을 전하며 성장 중인 청춘의 진솔한 마음을 드러냈다.한편 투어스의 '디아이콘' 34호는 오는 22일 오후 2시부터 예약 판매를 시작한다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)