한정수, '탱크데이' 논란에 스벅 카드 싹둑…공개 '손절' 선언

배우 한정수가 스타벅스코리아의 '탱크데이(Tank Day)' 마케팅 논란과 관련해 공개적으로 불매 의사를 밝혀 눈길을 끌었다.



한정수는 20일 자신의 SNS에 "이제 가지 맙시다"라는 짧은 글과 함께 잘린 스타벅스 카드 사진을 공개했다. 이 게시글 댓글에서 일부 누리꾼들이 "아 좌파였구나"라고 댓글을 남기자 한정수는 "응 ㅎㅎㅎ"라고 답했고, 또 다른 누리꾼이 "그냥 당근에 팔면 되는데 ㅋㅋㅋㅋㅋ 진짜 무식하네"라고 비꼬자 "제가 좀 그래요 ㅎㅎ"라고 응수했다. 또 "이 듣보 누구임?"이라는 댓글에는 "넌? ㅎㅎ"라고 맞받아치며 직접 반응하기도 했다.



앞서 스타벅스코리아는 지난 18일 자사 애플리케이션을 통해 '탱크 텀블러 시리즈'를 판매하며 '탱크데이', '책상에 탁!' 등의 문구를 사용해 논란에 휩싸였다. 일부 소비자들과 시민단체는 해당 표현이 5·18 민주화운동 당시 계엄군의 탱크 투입과 1987년 고(故) 박종철 열사 고문치사 사건을 연상시킨다고 비판했다.



논란이 커지자 스타벅스코리아는 관련 게시물을 삭제했고, 정용진 신세계그룹 회장도 "있어서도 안 되고 용납될 수도 없는 부적절한 마케팅"이라며 공개 사과했다. 하지만 이후에도 온라인상에서는 스타벅스를 향한 비판과 '탈벅' 움직임이 이어지고 있다.



한편 윤석열 전 대통령 탄핵에 대해서 반대 집회에 참여하는 등 정치 유튜브 활동을 해온 배우 최준용은 이번 논란 직후에 스타벅스 음료를 마시는 사진을 올리며 "커피는 스벅이지"라는 글을 게재하는 등 공개 응원을 하기도 했다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)