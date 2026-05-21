김병만, 제작발표회 지각 논란 하루 만에 사과…"제 불찰, 만전 기하겠다"

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개그맨 김병만이 공식 석상에서 발생한 지각 논란에 대해 하루 만에 직접 사과했다.김병만은 21일 자신의 SNS에 "최근 저의 불찰로 일어난 제작발표회 지각 상황에 대해 사과드리기 위해 이 글을 쓰게 됐다"며 장문의 사과문을 게재했다.그는 사과문에서 "지난 20일 '생존왕2' 기자간담회에 참석하기 위해 19일 제주에서 올라왔다"며 "간담회 준비를 하고 당일 오전 일정에 나섰지만, 갑작스러운 날씨 변화와 빗길 정체를 생각하지 못한 잘못이 있었다"고 지각 경위를 설명했다.이어 "자리를 채워주신 기자분들을 기다리시게 했고, 결과적으로 저의 잘못으로 행사 일정이 늦어지는 상황이 만들어졌다"면서 "이에 진심으로 사과드린다. 앞으로 스케줄을 조정함에 있어 더욱 세심하게 생각하고 만전을 기하겠다"고 덧붙였다.동시에 자신이 이끄는 새 프로그램에 대한 당부도 잊지 않았다. 김병만은 "어제부터 TV조선에서 '생존왕' 시즌2를 시작했다"며 "대만 오지에서 모든 스태프들과 출연진들이 열정을 다해서 촬영했다. 저의 불찰로 프로그램에 대한 기대가 줄어드는 일은 없었으면 하는 바람"이라고 전했다.앞서 지난 20일 오전 서울 금천구 TV조선 가산동 스튜디오에서는 '생존왕2' 기자간담회가 열렸다. 이날 행사에는 김종국, 김병만, 육준서, 더보이즈 영훈 등 주요 출연진과 제작진이 참석했는데, 당초 오전 10시로 예정됐던 기자간담회는 김병만이 약 20분 늦게 도착하며 시작이 지연됐다.김병만의 지각은 우천으로 인한 교통 정체 때문인 것으로 안내됐으나, 정작 지각 당사자인 김병만의 별다른 사과 없이 행사가 진행돼 논란이 커졌다. 심지어 지난 3월 타 행사에서도 김병만이 15분가량 지각했던 전적이 재조명되며 그를 향한 비판의 목소리가 커졌다.이에 김병만이 직접 장문의 사과문을 올리며 진화에 나선 것으로 보인다.[사진=SBS DB, 김병만 인스타그램 캡처]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)