'계시록' 신민재, 디퍼런트컴퍼니 합류…차기 행보 기대

배우 신민재가 디퍼런트컴퍼니(different company)와 전속계약을 체결했다.



21일 디퍼런트컴퍼니는 "배우로서 탄탄한 연기 내공과 탁월한 캐릭터 소화력을 바탕으로 대중에게 강렬한 인상을 남겨온 신민재 배우와 함께하게 되어 매우 기쁘다"며 "그가 지닌 무궁무진한 잠재력과 역량을 다양한 작품 활동을 통해 충분히 발휘할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.



신민재는 고봉수 감독과 함께 한 영화 '델타보이즈', '튼튼이의 모험'로 주목받았으며 연상호 감독의 '정이', '선산', '기생수: 더 그레이' 등에 잇따라 출연하며 도약했다. 특히 넷플릭스 영화 '계시록'을 통해 한층 깊어진 연기 내공을 선보였다.



또한 드라마 '수사반장 1958', '천국보다 아름다운' 등을 통해 장르와 매체를 넘나드는 폭넓은 캐릭터 소화력을 뽐내왔다. 새 소속사에 둥지를 튼 만큼 보다 다양한 활동이 기대된다.



한편 디퍼런트컴퍼니는 차미경, 오대석, 타쿠야, 이상진, 김민호, 남현우, 이지현, 이지해, 도연진, 박이준, 소이한, 한진서가 소속된 배우 전문 매니지먼트사다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)