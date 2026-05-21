청와대, '삼성 노사 합의' 산업계 영향에 "정부, 합리적 조정 지원"

▲ 청와대

청와대는 삼성전자 노사의 임금 협상안 잠정 합의가 산업계 전반의 노사갈등에 영향을 미칠 가능성과 관련해 "정부는 노사 협상이 합리적 방향으로 조정될 수 있도록 적극 지원할 생각"이라고 밝혔습니다.강유정 청와대 수석대변인은 브리핑에서 "이 갈등이 국민 경제에 미치는 영향이 워낙 크다"며 이같이 말했습니다.강 수석대변인은 "원칙적으로 노사가 자율적으로 결정할 사안이긴 하다"면서도 "다만 최근 삼성의 경영 성과를 둘러싼 논쟁은 노사 간의 문제를 넘어선 사회적 논쟁이 된 부분이 상당히 크고, 갈등이 굉장히 심해진 것을 모든 국민이 목격했다"고 배경을 전했습니다.전날(20일) 이재명 대통령이 노조의 '영업이익 배분 요구'에 비판적 인식을 드러낸 데 대해서는 "당기순이익과 영업이익의 차이를 분명히 하신 부분이 있다"며 "이 부분은 사회적으로 조금 더 검토되고 논의될 필요가 있다는 취지로 말씀하신 것"이라고 설명했습니다.다만 이와 관련해 삼성전자 주주 단체가 법적 대응을 예고한 데 대해서는 "좀 더 살펴봐야 할 듯하다"고 말을 아꼈습니다.강 수석대변인은 삼성전자 노사가 잠정합의안에 극적 타결한 데 대해서는 "노사가 모두 노력하고, 고용노동부 장관을 비롯한 정부 측에서 적극적으로 협력한 결과"라며 "상호 간 입장에 대해 이해의 기반이 마련됐다"고 평가했습니다.(사진=연합뉴스)