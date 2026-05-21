[날씨] 전국 곳곳 비…제주 강풍 주의

오늘(21일)도 전국 곳곳에 비가 내리겠습니다.



비구름대가 동해상으로 많이 빠져나가면서 현재는 일부 경기와 강원, 충북 지역에 산발적인 비가 내리고 있습니다.



오늘 비는 오후까지 소강상태를 보일 때가 더 많겠습니다.



내일 이른 새벽까지 비가 내리는 강원 동해안 지역에 20에서 최고 60mm, 경북 북부 동해안과 북동 산지에 5~20mm의 비가 예상되고요.



수도권과 호남, 제주 지역에 5mm 안팎, 강원 내륙과 충청, 영남 지역에 5~10mm의 비가 예상되고요.



수도권과 강원 내륙 지역은 오늘 오후가 되면 비가 대부분 그치겠고요.



그 밖의 지역은 밤이 되면서 비가 그치겠습니다.



중부와 제주 지역에는 순간적으로 초속 15m 내외의 강풍이 불어들 때 있겠습니다.



날아갈 물건은 없는지 확인 한번 꼼꼼히 해주셔야겠습니다.



날은 서늘합니다.



서울의 낮 최고 기온 20도, 대전은 22도에 머물겠고요.



영남 지역은 창원의 기온 26도까지 오르겠습니다.



연휴 기간 동안 제주 지역을 제외한 전국 하늘 맑겠고요.



날은 덥겠습니다.



다음 주 화요일에는 또다시 전국에 비 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)