분노 부른 '탱크 데이'…"원래 붐볐는데" 광주도 '탈벅'

<앵커>



스타벅스 코리아가 진행한 '탱크데이' 이벤트를 둘러싼 논란이 좀처럼 가라앉지 않고 있습니다. 정용진 신세계그룹 회장과 글로벌 본사까지 나서서 사과했지만, 광주 지역 시민사회 분위기는 여전히 싸늘합니다.



KBC 양휴창 기자입니다.



<기자>



5.18민주화운동 유공자들이 스타벅스 코리아 마케팅 관계자와 정용진 신세계 그룹 회장을 상대로 경찰에 고발장을 제출했습니다.



5·18민주화운동의 역사적 가치를 훼손하고 상업적으로 이용했다며 5·18민주화운동 등에 관한 특별법 위반과 모욕 혐의를 주장했습니다.



[박하성/5·18 민주화운동 유공자 : 5·18 민주화운동이 대기업의 천박한 상업주의 마케팅 속에서 한낱 조롱거리와 가십거리로 전락하는 사태가 발생했습니다.]



유공자들은 쓰고 왔던 스타벅스 우산을 밟으며 분노를 표출하기도 했습니다.



앞서 스타벅스 코리아는 5월 18일을 군사정권 시절 비극을 연상케 하는 '탱크데이'로 지정하고 이벤트를 진행했습니다.



계엄군을 연상시키는 이름에, 박종철 열사 고문치사 사건을 떠올리게 하는 문구뿐 아니라 누리꾼들은 텀블러 용량·제품 등과도 연관 지으며 각종 의혹을 줄소환했습니다.



논란이 커지자 정 회장은 사과문을 냈고, 글로벌 본사 역시 "결코 일어나서는 안 되는 일"이라며 사과했지만, 시민들의 반응은 여전히 싸늘합니다.



[황인건/고흥 거금도 : 사과 가지고 될 문제가 아닌 것 같은데요? 시민을 무시해서 그런가 완전히 좀 무시당하는 기분….]



평소 손님이 붐볐던 매장은 한산했고,



[스타벅스 매장 관계자 : 많이 한가한 편이에요. (원래 이 시간에 사람이 이렇게 없어요?) 아니요. 원래 이렇게 없진 않아요.]



시민단체도 피켓을 들고 규탄했습니다.



[장재환/국민주권사수광주전남민주시민연대 집행위원장 : 스타벅스를 전면 거부하자.]



SNS에서는 스타벅스 제품을 부수거나 버리는 영상과 함께 불매운동 게시글이 확산하고 있습니다.



(영상취재 : 김영휘 KBC)



KBC 양휴창