정청래는 서울, 장동혁은 대전에서…오늘부터 공식 선거운동

<앵커>



6.3 지방선거와 국회의원 재보궐 선거의 공식 선거 운동이 오늘(21일)부터 시작됐습니다. 민주당과 국민의힘의 지도부와 후보들은 일제히 거리 유세에 나섰습니다.



하정연 기자가 보도합니다.



<기자>



공식 선거운동이 시작된 오늘 정청래 민주당 대표는 최대 승부처인 서울에서 첫 공식 유세에 나섰습니다.



정 대표는 서울 장승배기역 인근에서 류삼영 동작구청장 후보 지지를 호소하며 이번 지방선거를 통해 확실하게 내란을 심판해달라고 강조했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 여러분, 이번 6.3 지방선거를 통해 확실하게 내란을 심판해주십시오.]



장동혁 국민의힘 대표는 첫 거리 유세 현장으로 대전과 충남을 택했습니다.



이장우 대전시장 후보 지원 유세에 나선 장 대표는 이번 선거에서 국민의힘이 승리해야 민주당의 폭주를 저지할 수 있다며 지지를 호소했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 대한민국의 미래를 위해서 자유민주주의를 지키기 위해서 이번에 한 번 국민의힘을 위해서, 국민의힘에 그 사랑을 다시 부어주십시오.]



정원오 민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보도 오늘 0시부터 첫 선거운동을 시작했습니다.



정 후보는 동서울우편집중국을 찾아 새벽 시간 일하는 근무자들을 격려하고 소포 분류 작업을 함께 했고,



[정원오/민주당 서울시장 후보 : 시민들의 일상을 안전하고 든든하게 뒷받침하는 정원오가 이번 6.3 선거에서 반드시 승리해서….]



자신이 3선 구청장을 지낸 성동구 왕십리역 광장에서 출정식을 가졌습니다.



오 후보도 오늘 0시 가락동 농수산물도매시장 경매장을 찾아 시장 상인들과 만나 첫 일정을 시작했는데, 오전에는 자신이 유년시절을 보낸 강북구에서 공식선거운동 출정식을 가졌습니다.



[오세훈/국민의힘 서울시장 후보 : 국민을 무시하는 잘못된 길로 가지 않도록 매서운 경고장을 청와대로 전달하는 그런 의미를 담은 선거가 돼야 한다고 생각합니다.]



오늘 시작된 공식 선거운동은 다음 달 2일까지 총 13일간 이어집니다.



(영상취재 : 이승환·김용우, 영상편집 : 오영택)