오메가엑스, 'UNCAPPED' 발매로 새 출발선…팬 참여형 컴백 프로젝트 공개

그룹 오메가엑스가 새 미니앨범 'UNCAPPED'로 다시 한번 새로운 출발선에 선다.



오메가엑스는 오는 6월 19일 미니 4집 'UNCAPPED'를 발매하고 본격적인 컴백 활동에 나선다. 이번 앨범은 아이피큐(IPQ) 이적 이후 겪은 혼란과 논란을 정리하고, 7인 멤버 체제로 다시 대중과 팬들 앞에 서는 새로운 출발이라는 점에서 의미가 크다. 오메가엑스는 그동안의 시간을 뒤로하고, 다시 음악과 무대를 통해 자신들의 이야기를 전할 예정이다.



미니 4집 'UNCAPPED'는 총 5곡으로 구성됐다. 동명의 타이틀곡 'UNCAPPED'는 닫혀 있던 감정의 뚜껑을 열고 자유와 해방의 순간을 표현한 곡이다. Afrobeat 특유의 리드미컬한 그루브와 EDM 사운드가 결합돼 점차 폭발적으로 고조되는 에너지를 담아냈다.



특히 이번 앨범은 단순히 '한계를 넘는다'는 의미를 넘어, 다시 0으로 돌아가 새롭게 시작하는 오메가엑스의 현재를 상징한다. 끝이 아닌 새로운 시작, 그리고 틀을 깨고 다시 앞으로 나아가겠다는 메시지를 강렬하게 녹여냈다.



팬들과 함께 완성한 앨범이라는 점도 눈길을 끈다. 오메가엑스는 글로벌 팬덤 플랫폼 Kooky를 통해 타이틀곡 선정부터 헤어 콘셉트, 유닛곡 멤버 구성까지 팬들의 의견을 적극 반영했다. 단순한 참여를 넘어 그룹과 팬들이 함께 만들어가는 컴백 프로젝트라는 특별한 의미를 더했다.



컴백 이후 활동도 활발하게 이어질 예정이다. 오메가엑스는 앨범 발매를 기념한 팬미팅과 함께 올리브영 협업 팝업스토어를 진행한다. 또한 미주·아시아·유럽 투어와 국내 콘서트까지 계획하며 글로벌 팬들과의 접점을 넓혀갈 예정이다.



올해 하반기에는 군 복무 중인 멤버 한겸과 태동의 전역 이후 합류도 예고됐다. 보다 완전체에 가까운 모습으로 새 앨범을 준비 중인 만큼, 오메가엑스가 이어갈 다음 챕터에도 기대가 모인다.



소속사 아이피큐 측은 "이번 앨범은 오메가엑스가 긴 시간을 지나 다시 자신들의 이름으로 일어서는 앨범"이라며 "팬들과 함께 결정하고 만들어낸 작품인 만큼 멤버들에게도 매우 뜻깊은 작업이었다. 앞으로 보여줄 새로운 에너지와 행보에 많은 관심과 응원을 부탁드린다"고 전했다.



한편 오메가엑스의 미니 4집 'UNCAPPED'는 오는 6월 19일 자정 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)