삼성전자 급등에…그룹 상장사 시총 합계도 2천조 원 돌파

▲ 삼성전자 서초사옥에 펄럭이는 삼성 그룹 깃발

삼성전자 주가가 오늘(21일) 크게 오르면서 그룹사 시가총액 합산액도 2천조 원을 훌쩍 넘어섰습니다.한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 1분 현재 삼성그룹 18개 상장사의 시총 합산액은 2천151조 5천590억 원으로 집계됐습니다.전 거래일 대비 4.79% 늘어난 규모입니다.이는 그룹의 중추 역할을 하는 삼성전자 주가가 전장 대비 6% 가까이 오르는 등 상장사 대부분이 상승한 영향입니다.삼성전자 노사가 전날 2026년 임금 협상 잠정 합의안에 서명한 데다 미국의 주요 주가 지수 상승, 원/달러 환율 및 국제 유가 하락 등 우호적인 매크로 영향에 주가가 올랐습니다.같은 시각 현재 삼성전자 시총은 1천704조 1천902억 원입니다.삼성전자가 오르면서 지주사 격인 삼성물산이 8.10% 상승 중이고 지분을 보유 중인 삼성생명과 삼성화재가 각각 11.22%, 1.66% 오르고 있습니다.또 삼성전기가 1조 원이 넘는 대규모 실리콘 커패시터 수주 계약에 12.44%, 삼성E&A는 중동 지역 재건 기대감에 7.38%씩 상승 중입니다.삼성에 이어 그룹 시총 순위 2위는 SK그룹으로 1천561조 6천210억 원이고 3위는 329조 7천960억 원의 현대차그룹입니다.이어 4위 LG그룹 209조 7천240억 원, 5위 HD현대그룹 181조 1천870억 원, 6위 한화그룹 154조 2천430억 원 등이 뒤따랐습니다.(사진=연합뉴스)