양대 노총, 삼성전자 노사 합의에 "하청노동자와도 성과 나눠야"

▲ 20일 경기 수원시 장안구 경기고용노동청에서 열린 삼성전자 임금 협상을 마친 후 여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장과 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 잠정 합의안에 서명하고 있다.

삼성전자 노사가 총파업 직전 잠정 합의를 이룬 데 대해 양대 노총은 오늘(21일) "성과의 독식은 있을 수 없다"며 하청 노동자 등에게도 성과가 배분될 수 있도록 실질적인 조치를 강구했습니다.전국민주노동조합총연맹(민주노총)은 오늘 성명을 통해 "오늘의 삼성노조는 반도체 산업재해 피해자들과 삼성전자서비스 비정규직 노동자들의 목숨을 걸고 싸워온 투쟁의 결과물"이라고 했습니다.이들은 "수십 년간 이어진 삼성의 '무노조 경영'에 균열을 낸 이들의 숭고한 희생이 없었다면 오늘의 합의도 없었음을 기억해야 한다"면서 "삼성노조는 이 역사적 부채와 투쟁 정신을 결코 잊지 말고 계승해 나갈 의무가 있다"고 지적했습니다.민주노총은 "삼성이 거둔 세계적 성과는 대기업 정규직만의 전유물이 아니다"라며 "위험과 열악함을 온몸으로 버텨낸 하청·협력업체 비정규직 노동자들의 노동, 그리고 지역사회의 인프라가 결합한 '사회적 총노동'의 결실"이라고 강조했습니다.그러면서 "성과의 독식은 있을 수 없다"면서 "이번 타결의 성과는 반드시 하청 노동자의 처우 개선과 지역사회 환원으로 이어져야 마땅하다"고 했습니다.또, 상급단체 없이 교섭에 나선 삼성전자 노조에는 연대를 요구했습니다.민주노총은 "삼성노조는 사업장을 넘어 전체 노동전선의 연대로 나가야 한다"며 "초일류 기업노조라는 우월적 지위를 내려놓고, 미조직·취약계층 노동자들의 권익 향상을 위해 앞장서는 연대의 성숙함을 보여야 할 때"라고 주장했습니다.이번 교섭 과정에서 '긴급조정권' 발동 가능성을 시사한 정부의 태도에 대해선 강하게 비판했습니다.민주노총은 "정부의 반노동적이고 편파적인 행태는 강력히 규탄받아야 한다"면서 "정부는 노사 자율 해결을 지원하기는커녕, 구시대적인 긴급조정권 발동 카드로 노동자를 전방위적으로 압박하며 철저히 자본의 편에 섰다"고 목소리를 높였습니다.민주노총은 이어 "(긴급조정권 발동 카드는) 헌법이 보장한 노동 3권(단결권·단체행동권·단체교섭권)을 유린하고 노사 관계를 파행으로 몰고 가려 한 명백한 노동 탄압"이라며 "정부는 이런 친기업 기조를 즉각 폐기하고 반성해야 한다"고 했습니다.한국노동조합총연맹(한국노총)은 오늘 "극한 대립과 파국을 피하고 대화를 통해 접점을 찾았다는 점에서 다행스럽다"며 "무엇보다 노사가 끝까지 교섭의 끈을 놓지 않고 해법을 도출했다는 점에서 의미가 있다"고 이번 잠정 합의를 평가했습니다.다만, 한국노총은 "대기업의 성과가 원청 내부에만 머물러서는 안 된다"면서 "삼성전자의 성장과 생산은 수많은 협력업체와 노동자들이 함께 만든 결과"라고 강조했습니다.그러면서 "협력업체 노동자들에게도 성과의 과실이 공정하게 배분될 수 있도록 납품 단가 구조 개선, 기술·생산 이익 공유, 상생협력 강화 등 산업 생태계 전반을 혁신하는 실질적인 조치가 뒤따라야 한다"고 했습니다.(사진=연합뉴스)