'구름 위 산책' 통했다…포항 스페이스워크 방문객 400만 명 눈앞

▲ 포항 스페이스워크
경북 포항을 대표하는 관광명소인 스페이스워크가 누적 방문객 400만 명 돌파를 앞두고 있습니다.
오늘(21일) 포항시에 따르면 2021년 11월 개장한 스페이스워크의 누적 입장객 수는 396만 명을 넘어섰습니다.
시는 현재 방문 추세를 고려하면 다음 달 초에 400만 명을 달성할 것으로 봅니다.
환호공원에 설치된 스페이스워크는 포스코가 117억 원을 투입해 만든 뒤 기부한 체험형 철제 조형물입니다.
가로 60ｍ, 세로 57ｍ, 높이 25ｍ로 총길이 333ｍ의 구조물 위를 직접 걸으며 영일만과 포항제철소 일대를 볼 수 있는 공공예술작품입니다.
눈으로만 보는 조형 예술을 넘어 관람객이 작품 내부를 직접 걸으며 체험할 수 있다는 점에서 많은 관광객을 모았습니다.
독특한 외형과 구름 위를 걷는 듯한 경험으로 인생사진 명소로도 입소문을 탔습니다.
시는 400만 번째 방문객을 위한 기념행사를 준비하고 있습니다.
스페이스워크는 '2022 대한민국 공간문화대상' 대통령상을 받았고 '한국관광 100선'에도 여러 번 선정됐습니다.
(사진=포항시 제공, 연합뉴스)
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