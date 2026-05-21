'구름 위 산책' 통했다…포항 스페이스워크 방문객 400만 명 눈앞

▲ 포항 스페이스워크

경북 포항을 대표하는 관광명소인 스페이스워크가 누적 방문객 400만 명 돌파를 앞두고 있습니다.오늘(21일) 포항시에 따르면 2021년 11월 개장한 스페이스워크의 누적 입장객 수는 396만 명을 넘어섰습니다.시는 현재 방문 추세를 고려하면 다음 달 초에 400만 명을 달성할 것으로 봅니다.환호공원에 설치된 스페이스워크는 포스코가 117억 원을 투입해 만든 뒤 기부한 체험형 철제 조형물입니다.가로 60ｍ, 세로 57ｍ, 높이 25ｍ로 총길이 333ｍ의 구조물 위를 직접 걸으며 영일만과 포항제철소 일대를 볼 수 있는 공공예술작품입니다.눈으로만 보는 조형 예술을 넘어 관람객이 작품 내부를 직접 걸으며 체험할 수 있다는 점에서 많은 관광객을 모았습니다.독특한 외형과 구름 위를 걷는 듯한 경험으로 인생사진 명소로도 입소문을 탔습니다.시는 400만 번째 방문객을 위한 기념행사를 준비하고 있습니다.스페이스워크는 '2022 대한민국 공간문화대상' 대통령상을 받았고 '한국관광 100선'에도 여러 번 선정됐습니다.(사진=포항시 제공, 연합뉴스)