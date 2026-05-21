핸드볼 H리그, 관중 8% 증가…온라인·SNS에서도 인기몰이

▲ 핸드볼 경기장 찾은 관중들

2025-2026 핸드볼 H리그가 관중 증가와 함께 온라인과 사회관계망서비스(SNS)에서도 큰 인기를 끈 것으로 나타났습니다.한국핸드볼연맹이 오늘(21일) 공개한 자료에 따르면, 이달 초 끝난 2025-2026시즌 총관중은 6만 2천73명으로 직전 시즌보다 약 8％ 증가했습니다.지금의 H리그로 이름을 바꾼 2023-2024시즌과 비교하면 2만 5천 명 가까이 늘었습니다.또 양대 포털 사이트를 기준으로 네이버 중계 경기당 평균 재생 수는 2천535회로 지난 시즌보다 32.9％, 누적 시청자 수는 59％ 상승했습니다.다음 중계에서도 경기당 평균 재생 수가 9％ 올랐습니다.양대 포털 사이트와 핸드볼 전문 채널 맥스포츠를 통해 H리그 전 경기를 생중계하는 효과를 십분 누렸습니다.연맹은 또 공식 인스타그램 계정 팔로워 수가 18％ 증가했으며 특히 핸드볼 특유의 속도감과 역동성을 담은 숏폼 콘텐츠가 큰 사랑을 받았다고 자평했습니다.인스타그램 콘텐츠인 '구기종목 유일 공에 왁스를 바르는 종목'은 300만 뷰를 돌파해 MZ 세대들의 눈과 귀를 사로잡았습니다.새로운 플랫폼인 카카오톡 '톡숏폼' 채널을 운영해 콘텐츠 노출 확대와 수익화에도 성공하는 등 디지털 시대에서 핸드볼의 소통 가능성과 시장 개척 가능성을 동시에 엿봤다고 연맹은 의미를 뒀습니다.(사진=한국핸드볼연맹 제공, 연합뉴스)