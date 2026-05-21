전북참여자치 "민주당, '고립' 운운은 도민 겁박…정치적 패륜"

▲ 더불어민주당 총괄상임선대위원장인 정청래 대표가 지난 17일 전북 전주대학교 JJ아트홀에서 열린 전북특별자치도당 선거대책위원회 발대식에 참석해 이원택 전북도지사 후보와 대화하고 있다.

제9회 전국동시지방선거 공식 선거운동 첫날인 오늘(21일) 참여자치전북시민연대가 더불어민주당의 전북지역 선거 전략에 대해 '도민을 향한 정치적 패륜'이라며 강도 높게 비판했습니다.전북참여연대는 오늘 논평에서 "민주당이 아니면 예산 확보나 지역 발전이 불가능하다며 전북도민을 겁박하는 것은 오만한 정치적 행태"라며 민주당 지도부와 이원택 전북도지사 후보를 정면으로 겨냥했습니다.단체는 정청래 민주당 대표와 이 후보가 선거 과정에서 "민주당을 선택하지 않으면 전북은 다시 소외와 고립의 늪에 빠질 것"이라는 식의 주장을 펴며 유권자들에게 공포 심리를 주입하고 있다고 지적했습니다.민주당 집권기 전북이 겪었던 현실을 반박 근거로 제시했습니다.단체는 "민주당 정부 시절에도 전북은 국가 예산과 주요 국책 사업에서 번번이 밀려나 이중 삼중의 차별을 겪었다"며 "민주당이 전북 발전의 유일한 보증수표라는 주장은 사실과 다르며 도민의 전폭적인 지지에도 돌아온 것은 반복된 홀대뿐이었다"고 일갈했습니다.특히 민주당 지도부가 타 정당이나 무소속 후보를 돕는 행위를 감시하겠다고 밝힌 '암행 감찰' 방침에 대해서는 "정청래식 공포 정치의 단면"이라고 날을 세웠습니다.단체는 "전북의 압도적 지지로 당권을 장악하자 이제 그 권력을 이용해 당원과 유권자를 감시하겠다는 처사"라며 불쾌감을 드러냈습니다.이어 "민주당은 국민주권 이재명 정부를 표방하면서 정작 지역에서는 '정청래식 암행 정치'와 '공포정치'를 강요하고 있다"고 비판 수위를 높였습니다.시민연대는 "이 후보와 민주당 지도부는 전북 발전을 저해해 온 지난날을 먼저 반성하고 도민에게 사과하는 것이 도리"라며 "전북의 미래를 담보로 한 협박과 공포정치는 반드시 심판받을 것"이라고 경고했습니다.(사진=연합뉴스)