BTS, 아메리칸 뮤직 어워드 시상식 출격…대상 수상 노린다

▲ 그룹 방탄소년단

방탄소년단, BTS가 미국 3대 대중음악 시상식 중 하나인 아메리칸 뮤직 어워드(AMA)에 5년 만에 참석해 대상 수상에 도전합니다.AMA측은 BTS가 현지시간 25일 오후 5시 미국 라스베가스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 개최되는 시상식에 참석한다고 밝혔습니다.BTS는 대상 격인 올해의 아티스트 부문에 배드 버니(Bad Bunny), 브루노 마스(Bruno Mars), 테일러 스위프트(Taylor Swift), 레이디 가가(Lady Gaga) 등 9명의 글로벌 팝스타들과 함께 후보로 올라있습니다.BTS는 지난 2021년 한국 가수 최초로 이 상을 수상한 바 있습니다.이 외에도 베스트 남성 K-팝 아티스트, 송 오브 더 서머(Song of the Summer)까지 모두 3개 부문 후보에 이름을 올렸습니다.'송 오브 더 서머’에는 정규 5집 ‘아리랑’의 타이틀곡 'SWIM’이 노미네이트됐습니다.지난 3월 20일 공개된 이 곡은 발매된 지 채 한 달도 안 돼 4월 14일 발표된 후보 명단에 포함됐습니다.BTS는 지금까지 AMA에서 그룹과 솔로로 총 12개의 트로피를 거머쥐었습니다.2018년 ‘페이보릿 소셜 아티스트' (Favorite Social Artist)로 첫 수상한 뒤 2020년까지 3년 연속 해당 부문을 석권했습니다.2019년에는 ‘ 투어 오브 더 이어’(Tour of the Year)를 차지해 공연계에서의 막강한 영향력을 보여줬습니다.같은 해 ‘페이보릿 듀오 또는 그룹-팝/록’ (Favorite Duo or Group ？ Pop/Rock)을 시작으로 2022년까지 팝 듀오/그룹 계열 부문에서 4년 연속 정상에 올라 이 부문 역대 최다 수상 아티스트로도 기록됐습니다.2021년에는‘올해의 아티스트’와 '페이보릿 듀오 또는 그룹’, ‘페이보릿 팝 송’(Favorite Pop Song)까지 휩쓸어 3관왕에 올랐습니다.2022년에는 새로 만들어진 ‘페이보릿 K-팝 아티스트’ (Favorite K-Pop Artist)의 초대 주인공이 됐고, 2025년에는 RM이 같은 부문에서 수상했습니다.BTS는 현지시간 23~24일과 27~28일 총 나흘간 미국 라스베이거스에 있는 얼리전트 스타디움(Allegiant Stadium)에서 월드투어 아리랑을 이어갑니다.(사진=빅히트 뮤직 제공, 연합뉴스)