"평소 운동했다면 자궁경부암 진단 후 사망 위험 최대 43%↓"

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평소에 꾸준히 운동한 여성은 자궁경부암 진단 후 사망 위험이 최대 43% 낮은 것으로 나타났습니다.진단 전 신체활동이 많을수록 사망 위험이 감소했는데, 초기 자궁경부암이거나 65세 이상 환자에게서 그 효과가 뚜렷했습니다.삼성서울병원 산부인과 이유영·서준형 교수, 숭실대학교 정보통계보험수리학과 한경도 교수 공동 연구팀은 자궁경부암 환자의 진단 이전 신체활동과 사망률의 연관성을 분석해 이러한 사실을 확인했다고 오늘(21일) 밝혔습니다.연구팀은 국가 암 빅데이터를 토대로 2012년부터 2017년까지 자궁경부암으로 진단받은 환자 중에서 진단 1년 이내 건강검진 이력이 있는 19∼79세 여성 8천833명을 분석했습니다.진단 당시 병기는 암이 원래 발생한 부위에 국한한 초기 단계가 5천728명(64.9%)으로 가장 많았습니다.암이 발생한 장기 외 주위 장기로 침범한 국소 진행 2천91명(23.7%), 멀리 떨어진 다른 부위로 원격 전이는 439명(5.0%)이었습니다.연구 결과 암 진단 전 고강도 운동을 했던 초기 암 환자의 사망 위험은 신체활동을 하지 않았던 환자에 비해 36% 낮았습니다.규칙적인 운동 습관을 지닌 경우에는 최대 38%까지 줄었습니다.전체 환자에게서는 신체활동을 포함한 전체 에너지 소비량이 많을수록 사망 위험이 낮아지는 경향이 확인됐습니다.초기 암 환자는 에너지 소비량이 많을수록 사망 위험이 최대 43%까지 낮아졌습니다.이러한 효과는 65세 이상 환자에게서 더 두드러졌습니다.연구팀은 고령일수록 신체의 체력 여유분 자체가 낮기 때문에 평소의 운동 습관이 암 진단 후 경과에 더 크게 반영된 결과라고 설명했습니다.이유영 교수는 "자궁경부암 환자의 생존율에 차이가 벌어지는 데에는 진단 이전 신체활동이 중요한 요인일 수 있다는 사실을 보여줬다"며 "특히 초기 환자나 고령 환자에게서는 평소 신체활동 관리가 예후 개선의 중요한 축이 될 수 있을 것"이라고 밝혔습니다.연구 결과는 '국제부인암학회지'(International Journal of Gynecological Cancer)에 게재됐습니다.