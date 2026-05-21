카이스트 '입틀막 퇴장' 졸업생, 대전 유성구의원 출마

▲ 지난해 8월 26일 서울 종로구 참여연대에서 열린 '윤석열표 예산삭감 SOS 사례 발표 및 2026 정부예산안 확대 요구 기자회견'에서 신민기 카이스트 입틀막 대응 재학생·졸업생 대책위 공동대표가 발언하고 있다.

지난 2024년 한국과학기술원(KAIST) 학위수여식에서 윤석열 전 대통령을 향해 소리치다 강제로 끌려 나갔던 이른바 '입틀막' 사건의 당사자가 대전 유성구의원 선거에 출마합니다.정의당 소속 신민기 유성구의원 후보는 어제(20일) 기자들에게 문자 메시지를 보내 출마 사실을 공식적으로 알렸습니다.신 후보는 "무도한 대통령에게 맞섰던 용기를 이제 유성구민 여러분과 함께하고자 한다"며, "언제나 주민 편에서, 대통령 앞에서도 거침없는 구의원이 되겠다"는 당찬 포부를 밝혔습니다.녹색정의당 대전시당 대변인을 지낸 신 후보는 지난 2024년 카이스트 졸업생 신분으로 학위수여식에 참석해, 정부의 연구개발(R&D) 예산 대폭 삭감에 대해 거세게 항의한 바 있습니다.당시 대통령 경호관들이 신 후보의 입을 틀어막고 몸을 제압한 뒤 행사장 밖으로 끌어내는 모습이 고스란히 공개되면서, 이른바 '입틀막' 과잉 경호 논란이 일기도 했습니다.(사진=연합뉴스)