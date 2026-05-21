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'케데헌' 크리스 아펠한스 감독 "송중기 표정 참고해 진우 캐릭터 만들었다"

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작성 2026.05.21 09:44 조회수
'케데헌' 크리스 아펠한스 감독 "송중기 표정 참고해 진우 캐릭터 만들었다"
넷플릭스 글로벌 흥행작 '케이팝 데몬 헌터스'의 공동 감독 크리스 아펠한스가 한국 배우 송중기를 참고해 '진우' 캐릭터를 만들었다고 밝혔다.

오는 5월 21일 방송되는 MBC에브리원 '어서와 한국은 처음이지?'에서는 매기 강 감독과 함께 전 세계적인 흥행 신드롬을 일으킨 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 공동 감독 크리스 아펠한스가 한국 예능에 처음 출연한다.

크리스 아펠한스 감독은 저예산 애니메이션 '위시 드래곤'으로 데뷔했다. 데뷔와 동시에 글로벌 흥행에 성공하며 단숨에 업계의 주목을 받았고 소니 픽처스로부터 "원하는 작품은 무엇이든 만들 수 있다"는 수준의 전폭적인 신뢰까지 받게 됐다.
크리스 아펠한스

특히 그는 작품 속 캐릭터 감정 표현과 디테일을 위해 한국 드라마와 배우들의 연기를 적극 참고했다고 밝혔다. '빈센조', '사랑의 불시착', '꽃보다 남자' 등을 분석하며 감정선과 캐릭터 표현 방식을 연구했고, 특히 '빈센조' 속 송중기의 표정 연기를 참고해 주요 캐릭터 '진우'의 감정 디테일을 완성했다고 전했다.

이와 함께 아이유, 손예진, 김태리, 유연석, 박서준 등 한국 배우들의 표정 연기와 감정 표현 역시 캐릭터 구축 과정에 영향을 줬다고 밝혔다.

이날 방송에서는 미국 할리우드 대표 애니메이션 스튜디오인 소니 픽처스 내부와 실제 '케이팝 데몬 헌터스' 작업 공간이 방송 최초로 공개될 예정이다. 크리스 감독은 자신이 직접 작업한 공간과 제작 과정을 소개하며 작품 속 명장면이 어떻게 탄생했는지 생생한 비하인드를 전한다.

 

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
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