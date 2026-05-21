중동발 충격에 4월 생산자물가 상승률 2.5%…외환위기 이후 최고

▲ 경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습.

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▲ 생산자물가지수 등락률

중동 전쟁 여파로 국제 유가와 원재료 가격이 상승하면서 국내 생산자물가가 약 28년 만에 가장 큰 폭으로 치솟았습니다.오늘(21일) 한국은행에 따르면, 올해 4월 생산자물가지수는 128.43(2020년 수준 100)으로, 전월(125.35)보다 2.5% 상승했습니다.외환위기 때인 1998년 2월(2.5%) 이후 최고 상승률입니다.생산자물가지수는 지난해 9월 이후 8개월째 상승세를 지속했습니다.공산품 중 석유 및 석탄 제품 상승률이 31.9%로 전월(32.0%)과 거의 같았습니다.전년 동월 대비 상승률(73.9%)은 2022년 6월(83.3%) 이후 3년 10개월 만에 최고였습니다.세부 품목 중에서는 솔벤트가 전월 대비 94.8%, 경유가 20.7% 각각 상승했습니다.이문희 한은 물가통계팀장은 "3월에는 휘발유, 경유, 나프타 가격이 크게 올랐다"며 "4월 들어 나프타 가격 상승 폭은 축소됐지만, 휘발유, 경유, 등유 등의 상승 폭이 계속 유지됐고, 제트유가 큰 폭으로 올랐다"고 설명했습니다.농림수산품은 농산물(-4.0%)과 수산물(-3.2%)을 중심으로 1.0% 하락했고, 전력·가스·수도 및 폐기물은 산업용 도시가스(3.9%) 등을 위주로 0.3% 상승했습니다.서비스는 0.8% 올랐습니다.서비스 중 금융 및 보험이 전년 동월 대비 26.2% 올라 1995년 통계 작성 이후 역대 최고치를 기록했습니다.증시 호조에 위탁 매매 수수료가 1년 전보다 119.0% 급등한 점에 영향을 미쳤습니다.수입품까지 포함해 가격 변동을 측정한 국내 공급물가지수는 전월보다 5.2% 상승했습니다.원재료가 28.5% 상승해 1980년 통계 작성 이후 역대 최고치를 기록했습니다.중간재와 최종재도 각각 4.3%, 0.5% 상승했습니다.용도별로 자본재, 소비재, 서비스가 각 0.5%씩 일제히 올랐습니다.국내 출하에 수출품까지 더한 4월 총산출물가지수도 3.9% 상승했습니다.농림수산품이 0.8% 내렸으나, 공산품이 5.8% 올랐습니다.이 팀장은 소비자물가 영향과 관련, "중동 전쟁이 지속되면서 원자재 공급 차질과 원자재 가격 상승 영향이 시차를 두고 여러 부문으로 파급이 되면서 생산자물가 상방 압력으로 작용하고, 이것은 소비자물가에도 상방 요인으로 작용할 것으로 예상된다"고 말했습니다.이어 "시장 수요 상황이라든지 경영 여건, 정부 정책 등의 영향도 있어 불확실성이 큰 상황"이라고 덧붙였습니다.5월 생산자물가 전망에 관해선 "두바이유 가격과 원/달러 환율이 5월 19일까지 평균으로 볼 때 전월 평균보다 다소 하락했다"면서도 "산업용 도시가스나 국내 항공 여객 요금이 오를 것으로 보인다"고 말했습니다.그러면서 "원자재 가격 상승 등이 복합적으로 작용하면서 흐름을 예단하기 어렵다"고 했습니다.(사진=한은 제공, 연합뉴스)