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삼성전자 메모리 1인당 6억 원 받는다…적자 사업부도 최소 1.6억 성과급

이태권 기자
작성 2026.05.21 09:36 조회수
삼성전자 메모리 1인당 6억 원 받는다…적자 사업부도 최소 1.6억 성과급
▲ 삼성전자 평택캠퍼스

삼성전자 노사가 사업성과의 10%대를 성과급 재원으로 고정하는 파격적 보상안에 합의하면서 반도체(DS) 부문 임직원은 올해 최대 6억 원가량(세전, 연봉 1억 기준)의 성과급을 확보할 수 있게 됐습니다.

올해 적자가 유력한 비메모리 부문도 최소 1억 6천만 원의 성과급을 받을 수 있습니다.

오늘(21일) 삼성전자 노사의 '2026년 성과급 노사 잠정 합의서'에 따르면, 노사는 기존 OPI(초과이익성과급) 제도를 유지하면서 DS부문에 특별경영성과급을 새로 만들기로 했습니다.

특별경영성과급은 노사 합의로 선정한 사업성과의 10.5%를 재원으로 삼고, 지급률 상한은 따로 두지 않습니다.

재원 배분율은 부문 40%, 사업부 60%이며, 공통 조직의 지급률은 메모리사업부 지급률의 70% 수준으로 합니다.

만약 노사가 합의한 사업성과가 영업이익이라고 가정할 경우 1인당 최대 약 5억 4천만 원 규모의 성과급을 자사주로 받게 됩니다.

올해 삼성전자의 영업이익 전망치는 300조 원 안팎인데, 이 경우 반도체 특별경영성과급 재원으로 31조 5천억 원을 활용할 수 있게 됩니다.

이 중에 DS 부문 전체인 7만 8천 명에 31조 5천억 원 중 40%(약 12조 6천억 원)가 돌아가는 점을 고려하면 사업부와 무관하게 메모리사업부와 비메모리 사업부, 공통 조직 1인당 약 1억 6천만 원의 성과급을 확보하게 되는 것입니다.

이에 더해 각 사업부에 분배되는 나머지 60%(약 18조 9천억 원)는 메모리 사업부(약 2만 8천 명)와 DS 부문 내 공통 조직(3만 명)이 1:0.7 비율로 받게 됩니다.

이를 토대로 계산하면 메모리 사업부에는 1인당 약 3억 8천만 원, 공통 조직에는 약 2억 7천만 원이 추가로 돌아갑니다.

메모리 사업부의 경우 기존 OPI에 따라 약 5천만 원(연봉 1억 원 기준)을 더 받게 되는데, 이를 합치면 1인당 6억 원의 성과급을 지급받는 셈입니다.

다만, 적자 사업부는 OPI를 지급받지 못할 수도 있습니다.

특별경영성과급은 회사가 정한 조건에 따라 세후 전액을 자사주로 지급됩니다.

지급된 주식의 3분의 1은 즉시 매각할 수 있으며, 나머지 3분의 1씩은 각각 1년간·2년간 매각이 제한됩니다.

적자 사업부는 부문 재원을 활용해 산출된 공통 지급률의 60%를 지급률로 하되, 적용 시점은 1년을 유예해 2027년분부터 적용하기로 했습니다.

DS부문 특별경영성과급은 향후 10년간 적용됩니다.

다만, 2026년∼2028년 해마다 DS부문 영업이익 200조 원 달성, 2029∼2035년 매년 DS부문 영업이익 100조 원 달성을 조건으로 합니다.

올해 평균 임금 인상률은 6.2%(기본인상률 4.1%, 성과인상률 2.1%)로 결정됐습니다.

아울러 사내주택 대부 제도, 자녀출산경조금 상향(첫째 100만 원·둘째 200만 원·셋째 이상 500만 원) 등도 합의됐습니다.

또 상생협력 차원에서 DX(완제품)부문과 CSS사업팀에 대해 600만 원 상당의 자사주를 지급하고, 협력업체 동반성장 등을 위한 재원 조성 및 운영 계획도 조속히 발표할 계획입니다.

(사진=삼성전자 제공, 연합뉴스)
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