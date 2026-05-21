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"안에 사람이!" 물에 잠기는 차량을 '쾅쾅'…긴박했던 순간 [현장영상]

작성 2026.05.21 16:03 수정 2026.05.21 16:10 조회수
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지난 11일 새벽 1시, 포항시 북구 흥해읍 오도1리항 내 해상에 차 한 대가 빠졌습니다.

해경은 즉시 구조대를 출동시켰고, 현장에 도착한 구조대원이 입수해 내부를 확인하니 운전자인 50대 남성이 고립되어 있던 상황이었는데요.

이에 구조대원들은 신속히 차량을 방파제 인근으로 이동한 후 차량 뒷유리를 개방해 내부에 있던 남성을 구조했습니다.

당시 현장의 긴박한 순간을 현장영상에 담았습니다.

(취재: 윤경아 / 구성: 양현이 / 영상편집: 안준혁 / 디자인: 이수민 / 제작: 모닝와이드 3부)
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