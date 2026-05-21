MC몽 "A씨와 한패 먹게 해달라" 통화 논란에…"기자들이 제보자와 결탁" 반발

이미지 확대하기

이미지 확대하기

가수 MC몽(본명 신동현)이 자신을 둘러싼 원정도박 의혹 보도와 관련해 일부 언론사 및 취재진이 특정 제보자와 결탁했다고 주장하며 강하게 반발했다.MC몽은 지난 20일까지 세 차례에 걸쳐 SNS 라이브 방송을 진행하며 자신은 회삿돈을 횡령해 불법도박을 한 적이 없다고 반박하면서, 차가원 원헌드레드 레이블 회장의 친척으로 알려진 A씨와 일부 연예계 관계자들이 불법 도박을 해왔음에도 A씨 등이 취재진과 결탁해 피해를 양산하고 있다고 의혹을 제기했다.MC몽은 3차 라이브 방송에서 "제보자는 보호받아야 하지만 그 틀을 악용하는 범죄자들이 있다. 그 범죄 사실을 알면서도 결탁하는 언론사와 무리들이 있다."고 주장했다. 실제로 MC몽은 방송사의 PD의 실명을 직접 언급하며 "미국의 한 식당에서 밥을 얻어먹으며 모의를 했다.", "청탁금지법 위반"이라는 의혹을 제기하기도 했다.그는 또 MC몽의 원정 도박 의혹을 제기한 한 언론사의 취재 과정과 관련해 "A씨가 압구정 식당에서 기자들에게 밥을 먹였고 이후 자신에게 원정도박 의혹 관련 질의가 왔다. 이미 답을 정해놓고 취재하는 것 같았다."면서 "120억 자금이 어디서 났냐는 질문을 계속 받았지만 나는 그걸 알지 못한다."고 말했다.하지만 지난 20일 TV조선은 MC몽과 A씨 측 인물 간 통화 녹취를 공개하며 상반된 내용을 보도했다.해당 보도에 따르면 MC몽은 원정도박 의혹을 최초 제기한 A씨에게 "저 어르신이랑 한패 먹게 해주십시오. 너무 부탁드립니다."라고 말했다. 또 "그만하시죠.", "한편 되고 싶습니다." 등의 발언도 담겼다. 다만 MC몽은 "120억으로 도박 했잖아."라는 A씨의 질문에는 아무런 답을 하지 않은 것으로 알려졌다.이 같은 발언을 한 취지에 대해서 MC몽은 "갈등을 멈추기 위해 인간적으로 호소한 것"이라고 해명했다. 또 MC몽은 A씨에 대해서 "차가원도 가족이고 저도 한때 아버지라고 불렀던 사람이었다. 이런 싸움을 그만하고 싶었다."고 심경을 밝히기도 했다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)