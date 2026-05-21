상장 앞두고 베일 벗은 스페이스X…머스크, 의결권 85% 보유

일론 머스크의 항공우주 기업 스페이스X의 다음 달 기업공개(IPO)를 앞두고 회사 재무 현황과 의결권 구조, 기업 목표 등이 공개됐습니다.



로이터통신 등은 현지 시간 20일 스페이스X가 미국 증권거래위원회(SEC)에 본격적인 상장 절차를 밟기 위해 투자설명서를 제출했다고 보도했습니다.



이 투자설명서에 따르면 스페이스X는 차등의결권 구조를 도입합니다.



일반 투자자에게는 주당 의결권 1개를 부여하는 클래스A 주식을 판매하며, 머스크 CEO와 소수 내부자는 주당 의결권 10개가 주어지는 클래스B 주식을 보유하게 됩니다.



스페이스X 주식의 상당 부분이 개인 투자자에게 할당되며, 오는 6월 열리는 투자 설명회에 개인 투자자만 1천500여 명을 초청할 계획이라고 로이터는 전했습니다.



머스크 CEO가 전체 의결권의 85.1%를 보유하며, 본인을 제외하고는 누구도 머스크를 해고할 수 없도록 했습니다.



또, 주주라 하더라도 법적 청구는 중재를 통해서만 진행할 수 있도록 규정했고, 소송 제기 장소도 제한했습니다.



스페이스X의 매출과 수익 구조, 향후 목표 관련 세부 사항도 공개됐습니다.



제출된 서류에 따르면 올해 1분기에는 영업손실 19억 4천300만 달러(약 2조 9천116억 원)를 기록했습니다.



전체 매출은 46억 9천400만 달러였는데, 이 가운데 스타링크 등 위성통신 사업 매출이 32억 5천700만 달러로 대부분을 차지했습니다.



인공지능(AI) 매출은 8억 1천800만 달러, 우주 부문은 6억 1천900만 달러였습니다.



스페이스X는 소행성 채굴, 달 ·화성에서의 에너지 생산 등을 미래 사업으로 제시했으며, 행성 간 여행에 대해 언급하기도 했습니다.



화성에 영구적인 기지를 구축하고 100테라와트 규모의 우주데이터 센터를 건설한다는 거대한 목표를 실현했을 경우에만 CEO인 머스크가 상당한 금전적 보상을 받을 수 있도록 했습니다.



올해 IPO 시장에서 가장 큰 주목을 받고 있는 스페이스X는 상장에 성공할 경우 기업 가치가 1조 7천500억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.



다음 달 4일 투자자를 위한 로드쇼를 시작하며 이르면 12일 상장할 전망입니다.