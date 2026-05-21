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공연 1만 원 할인권 24만 장 배포…22일부터 선착순 1인 2매

유영규 기자
작성 2026.05.21 08:50 조회수
2026 공연 관람료 할인 (사진=문화체육관광부 제공, 연합뉴스)

문화체육관광부와 예술경영지원센터, 한국문화예술위원회는 22일부터 공연 관람 1만 원 할인권 24만 장을 배포한다고 오늘(21일) 밝혔습니다.

앞서 문체부는 지난달 추가경정예산(추경)에서 공연 관람 1만 원 할인권 40만 장에 해당하는 예산 41억 원을 확보했습니다.

나머지 16만 장은 9월 배포할 계획입니다.

할인권은 22일 오전 10시부터 네이버예약, 놀유니버스, 예스이십사, 타임티켓, 티켓링크에서 발급받을 수 있습니다.

예매처별로 1인 2매 선착순 배포됩니다.

할인권은 공연일이 9월 3일까지인 연극, 뮤지컬, 서양음악(클래식), 한국음악(국악), 무용, 복합 공연에 사용할 수 있으며, 대중음악과 대중무용은 제외됩니다.

할인권 사용 기한은 1주일 단위로 운영됩니다.

매주 금요일 오전 10시부터 다음주 목요일 밤 12시 사이에 사용하지 않으면 기간 만료로 자동 소멸합니다.

예를 들어 이달 22일부터 28일 사이에 발급받은 할인권은 28일 자정 전까지 사용해야 합니다.

할인권 금액보다 가격이 낮은 공연이라도 관람권 여러 장을 한 번에 구매해 결제 금액이 1만 5천 원 이상이면 할인권을 사용할 수 있습니다.

또, 예매처의 기존 할인과도 중복으로 사용할 수도 있습니다.

(사진=문화체육관광부 제공, 연합뉴스)
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