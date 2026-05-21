삼전 협상 상황 따라 주가 출렁…"최악 피했다" 오늘은?

<앵커>



삼성전자 노사의 협상 과정을 지켜보면서 삼성전자 주가도 실시간으로 출렁였습니다. 일단 최악은 피했기 때문에 오늘(21일) 장을 마치면서 파업으로 인한 변동성은 일단락될 것으로 보입니다.



박재현 기자입니다.



<기자>



삼성전자 주가는 협상 타결에 대한 기대감으로 상승 출발했습니다.



교섭 시작 이후 28만 2천 원까지 올랐지만, 점심 직전 전해진 협상 결렬 소식에 단숨에 고점 대비 6% 급락했습니다.



코스피 전체 시가총액의 27% 넘게 차지하는 삼성전자 주가의 폭락에 코스피도 바로 3% 내려앉았습니다.



이후 삼성전자 주가는 청와대의 유감 표명과 대화 재개를 위한 정부의 노력에 기대감이 살아나며 낙폭을 줄였고, 개인과 기관 매수세에 힘입어 전장보다 0.1%, 소폭 상승 마감했습니다.



장 종료 직후인 어제 오후 3시 반쯤 김영훈 노동부 장관 주재로 노사가 교섭을 재개한다는 소식이 전해진 후에는, 애프터마켓에서 정규 시장 종가 대비 2% 넘게 오르면서 다시 28만 원대를 회복하기도 했습니다.



[박상현/iM증권 연구위원 : 파업이라는 부분 자체가 이익 사이클에도 큰 영향을 미치지만, 또 한편에서 보면 우리나라 성장률을 좌지우지할 정도의 큰 이슈이기 때문에 시장이 민감한 반응을….]



단기 급등에 따른 차익 실현, 삼성전자 총파업 이슈 등이 맞물려 장중 한때 7천53까지 내려왔던 코스피는 전장보다 62포인트 내린 7천208로 거래를 마쳤습니다.



외국인 투자자는 어제도 3조 원 가까이 팔아치우는 등 10거래일 연속 38조 원 넘는 순매도를 이어갔습니다.



전문가들은 삼성전자 협상 상황에 더해 미국 국채 금리 급등, 각국 중앙은행 금리 인상 움직임 등 국제 금융 상황 변화에 따라 한국 증시가 당분간 극심한 변동성을 보일 걸로 내다봤습니다.



(영상취재 : 박진호, 영상편집 : 안여진, 디자인 : 박태영)