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트럼프 "이란협상 최종단계"…국제유가 '뚝'

박찬범 기자
작성 2026.05.21 07:00 조회수
트럼프 "이란협상 최종단계"…국제유가 '뚝'
▲ 트럼프 미 대통령

현지시간 어제(20일) 미국과 이란 간 종전 협상에 대한 기대감이 커지면서 국제유가가 급락했습니다.

이날 ICE 선물거래소에서 7월 인도분 브렌트유 선물은 전장보다 5.63% 하락한 배럴당 105.02달러에 거래를 마쳤습니다.

뉴욕상업거래소에서 7월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 전장보다 5.66% 떨어진 98.26달러에 마감했습니다.

이날 유가 하락은 미·이란 협상이 "최종 단계"(final stages)라는 도널드 트럼프 대통령의 발언에 따른 것으로 보입니다.

트럼프 대통령은 이날 기자들에게 이란과의 협상이 최종 단계에 있다면서도, 이란이 합의에 동의하지 않을 경우 추가 공격이 있을 수 있다고 말했습니다.

이란 외무부는 이란이 주변국들과 협력해 호르무즈 해협의 안전한 선박 통행을 위한 규약을 마련할 준비가 돼 있다고 밝혔습니다.

사태 해결에 대한 기대감 속에서도, 시장은 양국이 합의에 도달하더라도 전세계 원유 공급 부족 사태가 단번에 풀리지 않을 것이라는 경계심을 유지하고 있습니다.

시티그룹은 전날 보고서에서 원유 시장이 장기적인 공급 차질을 과소평가하고 있다고 지적하며, 단기 내 브렌트유 가격이 배럴당 120달러까지 상승할 수 있다고 내다봤습니다.

에너지 컨설팅업체 우드 매켄지 역시 호르무즈 해협의 사실상 봉쇄 상태가 연말까지 유지될 경우 유가는 200달러선에 육박할 수 있다고 추산했습니다.
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