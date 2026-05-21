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전국 곳곳 비 이어져…강한 바람 주의하세요

유영규 기자
작성 2026.05.21 05:55 조회수
전국 곳곳 비 이어져…강한 바람 주의하세요
목요일인 오늘(21일) 전국 대부분 지역에 비가 계속되겠습니다.

수도권과 강원 내륙은 오후에, 그 외에는 대부분 밤에 비가 그치겠습니다.

강원 중·남부 동해안과 산지, 경북 북부 동해안과 산지는 22일 이른 새벽까지 비가 이어지는 곳이 있겠습니다.

예상 강수량은 서울·인천·경기·충북·대구·경북 내륙·부산·울산·경남 5∼20㎜, 대전·세종·충남·광주·전남·전북·제주도 5∼10㎜, 강원 내륙 5∼30㎜입니다.

22일 이른 새벽까지 강원 동해안·산지에는 20∼60㎜(많은 곳 80㎜ 이상), 경북 북부 동해안·동북 산지에는 10∼40㎜의 비가 내리겠습니다.

중부지방과 제주도를 중심으로 바람이 순간풍속 시속 55㎞(산지 70㎞) 안팎의 강한 바람이 부는 곳이 있겠으니 안전사고에 유의해야 합니다.

미세먼지 농도는 전국이 '좋음'으로 예상됩니다.

낮 기온은 17∼26도로 예보됐습니다.

오늘 오전 5시 현재 기온은 서울 14.8도, 인천 15.5도, 수원 15.2도, 춘천 14.7도, 강릉 15.8도, 청주 16.1도, 대전 15.6도, 전주 18.6도, 광주 18.0도, 제주 19.5도, 대구 15.8도, 부산 16.6도, 울산 15.5도, 창원 16.8도 등입니다.

(사진=연합뉴스)
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