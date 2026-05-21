뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'출근길 숙취운전' 경남 경찰관 직위해제…추돌사고 수습중 들통

유영규 기자
작성 2026.05.21 05:18 조회수
'출근길 숙취운전' 경남 경찰관 직위해제…추돌사고 수습중 들통
▲ 창원중부경찰서

경남지역 한 경찰관이 숙취 상태로 운전하다 적발돼 직위해제됐습니다.

어제(20일) 창원중부경찰서에 따르면 지난 15일 오전 8시 34분 창원시 성산구 토월동 한 도로에서 도내 경찰서 소속 A 경위가 몰던 차량을 뒤따르던 30대 여성 B 씨 차량이 들이받았습니다.

당시 출근길 정체가 빚어진 도로에서 A 경위 차량이 잠시 멈춰 서 있던 중 B 씨 차량이 추돌한 것으로 조사됐습니다.

이 사고로 B 씨가 코뼈 등에 골절상을 입었으며 사고 처리 과정에서 경찰이 A 경위의 음주 여부를 확인하면서 숙취 운전이 적발됐습니다.

당시 A 경위는 술이 다 깨지 않은 상태에서 운전대를 잡은 것으로 알려졌습니다.

A 경위의 혈중알코올농도는 면허정지 수치인 0.03％ 이상 0.08％ 미만으로 조사됐습니다.

창원중부경찰서는 사고 당일 A 경위의 음주운전 사실을 상급 부서에 보고하고 직위해제 조치했습니다.

경찰은 A 경위를 도로교통법상 음주운전 혐의로 입건해 정확한 사고 경위를 조사할 계획입니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지