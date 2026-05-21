UAE "호르무즈 우회 송유관 공정률 50%…2027년 가동 목표"

▲ 호르무즈 해협

아랍에미리트(UAE)가 호르무즈 해협을 우회하기 위해 추진 중인 송유관 건설 공정이 약 50% 완료됐다고 아부다비 국영석유회사(ADNOC)가 현지시간 어제(20일) 밝혔습니다.술탄 알 자베르 ADNOC 최고경영자(CEO)는 이날 생중계된 애틀랜틱 카운슬 행사에서 "신설 송유관 공정률은 이미 50%에 육박했으며, 2027년 가동을 목표로 인도 시기를 앞당기고 있다"고 말했습니다.이어 "전 세계 에너지 중 지나치게 많은 양이 너무 좁은 길목을 통해 이동하고 있다"라며 "이것이 바로 UAE가 10여 년 전부터 호르무즈 해협을 우회하는 인프라에 투자하기로 결정한 이유"라고 강조했습니다.현재 하루 최대 180만 배럴의 원유를 수송할 수 있는 기존 '아부다비 원유 송유관'(ADCOP)은 UAE가 호르무즈 해협 바로 바깥에 위치한 오만만 해안을 통해 수출을 극대화하는 데 핵심적인 역할을 하고 있습니다.이런 가운데 호르무즈 해협의 통제권을 주장하며 선박들을 공격해 온 이란은 영해의 범위를 UAE의 오만만 해안선까지 확대하겠다고 선언했습니다.그러자 미국은 이란 항구에 자체적인 봉쇄 조치를 단행하고 폐쇄된 길목을 재개방하기 위한 작전을 시도했으나 실질적 성과를 내지 못했습니다.오히려 미군 기지가 있는 걸프 국가들은 위태로운 휴전이 시작된 이후에도 간헐적인 공격을 받고 있습니다.알 자베르 CEO는 UAE가 민간 인프라와 ADNOC 시설을 겨냥한 3천발 이상의 미사일 및 드론 공격의 표적이 되었다면서 "피해 조사가 진행 중이며, 일부 시설의 경우 완전한 운영 능력을 회복하는 데 수 주에서 수개월이 소요될 수 있다"고 설명했습니다.이어 "설령 내일 당장 분쟁이 끝난다고 해도, 분쟁 이전 수준으로 호르무즈 해협 물동량이 회복되는 것은 2027년 1분기나 2분기 이전에는 불가능할 것"이라고 전망했습니다.또 "단일 국가가 세계에서 가장 중요한 수로를 인질로 잡는 것을 용인하는 순간, 우리가 알고 있는 항해의 자유는 종말을 고하게 된다"며 "항행의 자유 원칙을 지키지 못하면 향후 10년간 그 후폭풍을 막아내느라 시간을 보내게 될 것"이라고 우려했습니다.알 자베르 CEO는 UAE의 석유수출국기구(OPEC) 탈퇴에 대해 "더 많은 에너지를 필요로 하는 글로벌 수요에 따른 주권적이고 전략적인 결정"이었다면서 "누군가를 겨냥한 것이 아니며 신뢰 관계를 깨뜨리려는 의도도 없다"고 선을 그었습니다.동시에 글로벌 에너지 부문의 투자 부족 상태가 심각하다고 경고했습니다.알 자베르 CEO는 "현재 연간 약 4천억 달러 규모의 업스트림 부문 투자는 자연적인 생산 감소율을 상쇄하는 수준에 불과하다"며 "현재 약 300만 배럴 수준인 전 세계 잉여 생산 능력을 500만 배럴까지 끌어올려야 한다"고 주장했습니다.또 향후 인공지능(AI) 혁명이 글로벌 전력망에 막대한 부담을 줄 것이며, 전 세계가 AI의 에너지 소모량을 과소평가하고 있다고 경고했습니다.알 자베르 CEO는 "UAE와 미국은 단순한 무역 상대가 아니라, 다음 세기 경제를 함께 이끌어갈 공동 투자자"라면서 대미 투자에 대한 확고한 의지를 재확인했습니다.