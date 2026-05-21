삼성전자, 반도체 특별성과급 신설키로…완제품 등 부문엔 600만 원

▲ 20일 경기도 수원시 장안구 경기고용노동청에서 열린 삼성전자 임금협상을 마친 후 여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장과 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 잠정 합의안에 서명하고 있다.

삼성전자가 반도체(DS) 부문에서 사업성과의 10.5%를 재원으로 하는 '특별경영성과급'을 신설하기로 했습니다.어제(20일) 삼성전자 노사가 마련한 '2026년 성과급 노사 잠정 합의서'에 따르면, 성과급은 기존 OPI(초과이익성과급) 제도는 유지하고, DS부문에 대한 특별경영성과급을 새롭게 만들기로 했습니다.특별경영성과급은 노사 합의로 선정한 사업성과의 10.5%를 재원으로 삼고, 지급률 상한은 따로 두지 않습니다.특히 재원 배분율은 부문 40%, 사업부 60%이며, 공통 조직의 지급률은 메모리사업부 지급률의 70% 수준으로 합니다.또 특별경영성과급은 회사가 정한 조건에 따라 세후 전액을 자사주로 지급됩니다.지급된 주식의 3분의 1은 즉시 매각할 수 있으며, 나머지 3분의 1씩은 각각 1년간·2년간 매각이 제한됩니다.적자 사업부는 부문 재원을 활용해 산출된 공통 지급률의 60%를 지급률로 하되, 적용 시점은 1년을 유예해 2027년분부터 적용하기로 했습니다.DS부문 특별경영성과급은 향후 10년간 적용됩니다.다만, 2026년∼2028년 해마다 DS부문 영업이익 200조 원 달성, 2029∼2035년 매년 DS부문 영업이익 100조 원 달성을 조건으로 합니다.올해 평균 임금 인상률은 6.2%(기본인상률 4.1%, 성과인상률 2.1%)로 결정됐습니다.아울러 사내주택 대부 제도, 자녀출산경조금 상향(첫째 100만 원·둘째 200만원·셋째 이상 500만 원) 등도 합의됐습니다.또 상생협력 차원에서 DX(완제품)부문과 CSS사업팀에 대해 600만 원 상당의 자사주를 지급하고, 협력업체 동반성장 등을 위한 재원 조성 및 운영 계획도 조속히 발표할 계획입니다.(사진=연합뉴스)