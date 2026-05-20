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이태원 참사 구조 트라우마 겪다 숨진 상인 부친, 유가족 단체에 기부금 전달

박재연 기자
작성 2026.05.20 21:22 조회수
이태원 참사 구조 트라우마 겪다 숨진 상인 부친, 유가족 단체에 기부금 전달
▲ 10·29 이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회(특조위) 송기춘 위원장과 위원들이 지난 1월 5일 서울 용산구 이태원역 인근 참사 현장 골목에서 희생자 추모를 하고 있다

10·29 이태원 참사 당시 구조 활동에 참여한 뒤 트라우마를 겪다 숨진 이태원 지역 상인 A 씨의 아버지가 '10·29 이태원 참사 유가족협의회'에 기부금을 전달했습니다.

10·29 이태원 참사 유가족협의회 측은 A 씨의 아버지가 지난 6일 기부금을 보내왔다고 밝혔습니다.

A 씨의 아버지는 협의회에 대한 감사의 뜻으로 기부를 결정한 것으로 전해졌습니다.

참사 당시 이태원 골목에서 부상자를 옮기는 등 구조에 동참했던 A 씨는 이후 트라우마(정신적 외상)로 정신적·신체적 피해를 겪다가 지난달 숨진 채 발견됐습니다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이 같은 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화☎109 또는 SNS상담 마들랜(www.129.go.kr/109/etc/madlan)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

(사진=연합뉴스)
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