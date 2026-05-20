5·18 '탱크 데이' 파문에…스타벅스, 여름 프로모션·마케팅 연기

▲ 스타벅스 탱크데이 이벤트 논란

스타벅스코리아가 5·18민주화운동 기념일에 진행된 '탱크 데이' 이벤트 논란 여파로 여름철 프로모션과 마케팅을 잠정 연기하기로 했습니다.스타벅스는 오늘(20일) 여름철을 대비해 다음 주부터 진행할 예정이었던 '서머 프로모션'과 '서머 e-프리퀀시'를 연기한다고 이날 사내 내부망에 공지했습니다.스타벅스는 공지문에서 "무거운 책임감과 자숙의 마음으로 행사를 연기 및 취소하고 있다"고 밝혔습니다.스타벅스는 그동안 서머 프로모션을 통해 여름철에 수요가 높은 아이스 음료를 중심으로 다수의 식사대용식(푸드)과 상품(굿즈) 등을 선보여왔습니다.특히 e-프리퀀시 이벤트는 스타벅스의 대표적인 행사로, 매년 여름과 겨울에 한 차례씩 진행됐습니다.미션 음료를 포함한 제조 음료를 구매해 조건을 충족한 고객에게 증정품을 제공하는 이벤트로, 선착순으로 제공되는 한정판 아이템이 매번 완판되며 스타벅스의 상징적인 프로모션으로 자리를 잡았습니다.스타벅스는 오는 22∼24일 음악 축제 '제18회 서울재즈페스티벌'에서 예정됐던 부스도 운영하지 않기로 했습니다.탱크 데이 마케팅으로 논란이 된 탱크 텀블러는 당일부터 판매 진열대에서 빠졌습니다.이번 사태를 계기로 스타벅스가 단기 실적을 끌어올리기 위해 본업인 커피나 식음료보다도 마케팅이나 굿즈 판매와 같은 이벤트·프로모션에 치중했다는 비판도 제기됩니다.수많은 마케팅·이벤트·프로모션이 동시다발적으로 진행되다 보니 제대로 된 내부 검열 작업이 이뤄지지 못했다는 것입니다.스타벅스 굿즈는 과거에도 논란에 휩싸이기도 했습니다.지난 2022년 증정품이었던 '서머 캐리백'에서는 발암 물질이 검출됐고, 지난해 겨울 e-프리퀀시 행사 증정품으로 제공했던 미니 가습기 2종은 화재 위험이 불거지면서 전량 자발적 리콜이 결정됐습니다.스타벅스 굿즈는 매출 비중이 연간 2천700억∼2천800억 원가량으로, 전체 매출의 7∼8% 수준인 것으로 알려졌습니다.앞서 스타벅스는 지난 15일부터 오는 26일까지 텀블러 프로모션 이벤트를 진행하는 과정에서 지난 18일 '탱크 데이', '책상에 탁!'이라는 문구를 사용했습니다.