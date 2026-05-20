금양, 결국 상장폐지…한때 '이차전지 대장주'에서 거래정지까지

▲ 금양 본사

한때 이차전지 대장주로 시가총액 9조 원을 넘어 10조 원을 넘보던 금양이 결국 한국거래소의 상장폐지 결정이라는 서글픈 운명을 맞았습니다.거래소는 오늘(20일) 유가증권시장 상장공시위원회를 열어 금양의 상장폐지를 결정했다고 공시했습니다.1978년 설립 후 발포제와 정밀화학 제품을 생산해 온 금양은 2020년대 들어 이차전지 분야로 사업을 확장하며 관련주 투자 열풍을 이끌었습니다.2023년 7월 26일 금양 주가는 장중 19만 4천 원으로 역대 최고가를 기록했고, 회사 시가총액은 10조 원에 육박했습니다.금양의 홍보이사였던 박순혁 씨는 회사의 이차전지 사업 진출을 적극적으로 홍보하고 관련 종목을 소개하며 '밧데리 아저씨'로 유명해지기도 했습니다.그러나 무리한 사업 확장과 이를 위한 자금 조달 과정에서 회사의 위기가 시작됐습니다.금양은 몽골과 콩고 광산에 투자하고 부산에 배터리 공장을 짓는 등 대규모 투자에 나섰고, 이를 위해 2024년 9월 4천500억 원 규모의 유상증자를 결정했습니다.그러나 2023년 하반기 들어 전기차 캐즘(Chasm·일시적 수요 정체)으로 이차전지 업황이 악화한 상태에서 무리한 자금 조달은 주주들의 반발을 불러왔고, 금양은 지난해 2월 유상증자를 철회해야 했습니다.거래소는 공시번복을 이유로 금양을 불성실공시법인으로 지정했고, 벌점 누적에 따라 관리종목으로도 지정했습니다.앞서 금양은 몽골 광산의 실적 추정치를 부풀렸다는 논란 끝에 불성실공시법인으로 지정되고 벌점을 부과받은 바 있습니다.애초 4천억 원대와 1천600억 원대로 추정했던 몽골 광산의 매출 및 영업이익 추정치를 불과 1년여 만에 각각 66억 원, 13억 원으로 대폭 하향 조정한 것이 이유입니다.금양은 결국 지난해 3월 외부 회계법인이 회사 존속능력에 의문을 제기하며 감사의견을 거절함에 따라 주식거래가 정지됐습니다.금양 주가는 거래정지 직전인 지난해 3월 21일 종가 기준 9천900원으로, 2023년 7월 기록한 최고가에 비해 94.9% 폭락했습니다.시총도 6천300억 원대로 쪼그라들었습니다.금양의 외부 감사인은 지난 3월 "금양은 2025년 12월 31일로 종료되는 보고 기간에 418억 3천600원의 영업손실과 535억 8천700만 원의 당기순손실이 발생했으며, 2025년 12월 31일 현재 유동부채가 유동자산을 6천112억 4천300만 원 초과하고 있다"면서 감사의견을 재차 거절했습니다.금양이 거래소의 상폐결정에 불복해 법원에 효력정지 가처분 신청을 할 것으로 예상되지만, 업계와 증권가에서는 인용 가능성을 높게 보지 않는 분위깁니다.부산에 본사를 둔 금양이 이 같은 처지에 놓임에 따라 지역 경제계에도 상당한 파장이 예상됩니다.금양에 1천348억 원을 대출해준 부산은행은 감정가 2천억 원 규모의 담보를 확보한 데다 만일의 사태에 대비해 충당금을 400억 원 이상 쌓아뒀기 때문에 큰 충격은 없지만, 사태 추이를 면밀히 살피고 있다고 밝혔습니다.이차전지 산업을 육성하려고 금양을 적극적으로 지원해온 부산시도 난감해하고 있습니다.부산시는 최근 몇 년 새 금양과 투자 양해각서를 체결하고 '이차전지·모빌리티 기회발전특구' 지정 추진, 행정부시장을 전담 책임관으로 임명해 기업 규제 완화 등에 나섰습니다.부산시는 금양의 상장폐지가 확정되면 부산시청과 부산상공회의소에 '원스톱 긴급지원센터'를 마련해 관련 기업과 직원의 피해를 접수하고 긴급운전자금 지원 등으로 피해를 최소화하는 방안을 마련하기로 했습니다.(사진=금양 제공, 연합뉴스)